Der Kräutergarten in Weingarten ist eröffnet

Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ hat ihre roten Kübel in der Fußgängerzone aus dem Winterschlaf geholt und hübsch bepflanzt. Auch in dieser Saison sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an dem Projekt teilzuhaben und die Kräuter zu ernten. Dies teilt die Stadt Weingarten mit.

In die Weingartener Innenstadt ist wieder Leben und Farbe eingekehrt: Die Frauen der Gruppe „Lebendiges Weingarten“ haben die roten Blumenkübel mit frischen Kräutern und den essbaren Blüten der Hornveilchen bepflanzt. Im Herzen von Weingarten gedeihen nun wieder Salbei, Schnittlauch sowie viele andere Küchen- und Teekräuter. Der 2019 erstmals eröffnete Kräutergarten soll als Gemeinschaftsprojekt der Stadtgesellschaft verstanden werden. Daher sind alle Weingartenerinnen und Weingartener eingeladen zu ernten und zu pflücken, aber auch ein Auge auf Pflanzen und Kübel zu haben.

Die Gruppe sucht derzeit noch dringend nach Gießpaten für die Kübel vor dem Optiker in der Karlstraße und links vor dem Rathaus. Bürger oder Unternehmer, die sich um einen der Töpfe kümmern möchten, können sich per E-Mail an lebendigesweingarten@web.de melden. Wer die Gruppe durch eine Spende oder als Pate unterstützen möchte, kann sich per Mail an lebendigesweingarten@web.de wenden.