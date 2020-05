Der Kräutergarten in Weingarten ist wieder eröffnet

Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ hat ihre roten Kräuterkübel frisch bepflanzt und wieder in der Weingartener Fußgängerzone aufgestellt. Auch in diesem Jahr sind laut Pressemitteilung der Stadt Weingarten alle Bürger eingeladen, an dem Projekt teilzuhaben. In den insgesamt 20 roten Kübeln zwischen Münster- und Löwenplatz gedeihen allerlei Küchen- und Teekräuter, von Rosmarin bis Brunnenkresse, Schnittlauch oder Salbei. Alle Bürger sind dazu eingeladen, Blätter und Zweige zu ernten, aber auch ein Auge auf die Pflanzen und Kübel zu haben. Wer darüber hinaus die Gruppe unterstützen möchte, kann sich mit einer Nachricht per E-Mail an lebendigesweingarten@web.de wenden. Außerdem werden von den Mitgliedern der Initiative „Lebendiges Weingarten“ noch Sponsoren für die Kübel werden gesucht. Weitere Informationen rund um das Projekt unter www.weingarten-online.de/kraeuter. Foto: Stadt