Der interkulturelle Märchenwald ist wieder da

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Garten und in der Tüftelei des Integrationszentrum Weingarten wurde wieder viel gestrichen, gezeichnet, gesägt, gemalt, geschraubt und gewerkelt. In einzelnen Schritten und mit vielen helfenden und kreativen Händen ist ein interkultureller Märchenwald entstanden.

Zuvor hatte das Integrationszentrum Weingarten Besucher*innen des Hauses nach ihren Lieblings-Märchen aus aller Welt gefragt. Diese wurden dann in Zusammenarbeit mit den Figurpat*innen, dem Kunstpädagogen Marco Ceroli, Kunststudentinnen der Pädagogischen Hochschule und Mitarbeiter*innen des Integrationszentrums auf Holzplatten projiziert, ausgeschnitten und mit Acrylfarbe bemalt. Die fertigen Kunstwerke bilden gemeinsam mit Tannen, Fichten und leuchtenden Sternen einen interkulturellen Märchenwald mit Figuren aus dem letzten und diesem Jahr.

Lieblingsmärchen aus aller Welt

Die Bremer Stadtmusikanten, Nasredin Hodscha, Ronja Räubertochter, der Froschkönig und Banu Cecik und Co. „erzählen“ bis mindestens Januar 2022 ihr ganz eigenes gemeinsames interkulturelles Märchen und können bestaunt werden. Gleichzeitig können sich die Besucher*innen über die einzelnen Märchenfiguren informieren, ausgelegte Sterne mit ihren Wünschen beschriften und an die Tannenbäume hängen, ihre eigene Geschichten in das Gästebuch schreiben sowie an einem Märchenwald-Rätsel teilnehmen: Staunen, Wünschen, Rätseln! Große und kleine Entdecker*innen sind herzlich willkommen.

Information für Gruppen: Unter der Telefonnummer 0751/ 99 92 34 13 oder per Email an Tonia Wild, wild.t@caritas-bodensee-oberschwaben.de, können Sie einen Termin vereinbaren. Für einen Besuch im Garten gelten die aktuellen Covid-Bestimmungen für den öffentlichen Raum.