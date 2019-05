Der goldene Rahmen des heiligen Blutes

Es ist das Herzstück des katholischen Glaubens in Weingarten. Tausende Gläubige reiten ihm am Blutfreitag hinterher, während zehntausende Zuschauer die Straßen säumen und ihm hunderttausende Pilger im Jahr einen Besuch in der Basilika abstatten: das heilige Blut, behaftet mit einer langen Tradition, um die sich viele spannende Geschichten ranken. Etwas unter geht dabei meist der „Rahmen“, in welchen die Reliquie gefasst ist. Denn obwohl das goldene Kreuz mit den verschiedenen Edelsteinen eindrucksvoll daherkommt: Seine ganz eigene Geschichte ist nur den wenigsten bekannt. Und das, obwohl sie auch knapp 800 Jahre alt ist.

Denn in seiner Zeit im Altdorfer Kloster zwischen 1200 und 1232 ließ Abt Bertold für die bis dahin beinahe unbekannte Reliquie eine Fassung herstellen. Vor allem, um das Thema Verehrung und Wallfahrt stärker zu fördern und die Reliquie besser zur Schau zu stellen. Also ließ er das Heilige Blut in einen geschliffenen Bergkristall einschließen und ein Doppelkreuz aus Gold formen, das fortan die Reliquie umrahmte. Die Frage, wie der Abt auf diese Form kam, ist nur schwer zu beantworten. Jürgen Hohl, der sich der Reliquie besonders verbunden fühlt, glaubt, dass die Reichskleinodien als Vorlage gedient haben könnten, die damals zeitweise auf der Waldburg aufbewahrt wurden. „Das könnte durchaus die Vorlage gewesen sein“, meint er, weiß aber auch: „Das kann man natürlich nicht beweisen, wäre aber eine interessante Überlegung.“

Etwas wahrscheinlicher ist derweil, dass dieses Kreuz die kommenden 500 Jahre weitestgehend unbeschadet überstand. Doch dann rückte Abt Sebastian Hyller (1697 bis 1730) die Verehrung der Reliquie noch stärker in den Vordergrund. Daher beauftragte er einen Augsburger Goldschmied ein neues Kreuz nach altem Vorbild zu fertigen. „Es sollte aber nicht nur schöner, sondern auch wertiger werden“, erklärt Hohl. War das Kreuz zuvor „nur“ aus Silber und vergoldet gewesen, ließ Hyller ein Kreuz komplett aus Gold anfertigen. Dafür wurden, laut Hohl, 90 angesparte spanische Golddublonen eingeschmolzen.

Hunderte Edelsteine verarbeitet

Doch damit nicht genug. Auch sollen 26 Rubine, 15 Safire, 37 Smaragde, drei Amethysten, ein Hyazinth und 110 Diamanten verarbeitet worden sein, die teilweise schon von der ersten Fassung stammten. „Bei den Diamanten hat man die Symbolik zu Christus aufgegriffen. Also das Licht aus der Dunkelheit“, sagt Hohl. „Und die roten Rubine stehen für die Farbe Gottes, die Auferstehung und die Liebe zu den Menschen.“ Darüber hinaus ließ Hyller einen neuen Kristall anfertigen, der, bestehend aus zwei Teilen, das heilige Blut in Form einer Jakobsmuschel ummantelte.

Doch das war seinem Nachfolger, Abt Alfons II Jobst (1730 bis 1738) nicht genug. Ihn störte, dass das heilige Blut nicht so hell leuchtete. Also gab er einen neuen Kristall in Freiburg in Auftrag, der nur noch aus einem Teil bestand. Dieser wurde dann 1736, wenige Tage vor dem Blutritt, feierlich eingesetzt. Als dann aber 1806 Württemberg zum Königreich ernannt wurde und Altdorf eingegliedert wurde, mussten die Mönche ihr Leben auf dem Martinsberg im Jahr 1809 auf Anweisung aufgeben. Am 1. März mussten sie das Konventgebäude räumen. Zwölf Tage später, am 13. März, wurde der gesamte Kirchenschatz nach Stuttgart abtransportiert. Der geschätzte Wert: 290 000 Gulden. Alleine das Kreuz mit seinen Edelsteinen wurde mit etwa 70 000 Gulden beziffert. Auch wenn nur schwer einzuschätzen würde der Wert heutzutage wohl mehrere Millionen Euro betragen. „Ich habe mal mit jemanden gesprochen, der sich das auskennt. Er sprach damals von etwa acht Millionen D-Mark“, sagt Hohl.

Wertvolles Kreuz wohl eingeschmolzen

Für die Gläubigen in Altdorf gab es im Gegenzug eine billige Kupferkopie mit schlichten Steinen im Wert von 170 Gulden, erzählt Hohl, welche die Gemeinschaft gar selbst bezahlen musste. „Die kostbare Reliquie wurde einkassiert und aufgrund der Finanzierungskrise wahrscheinlich eingeschmolzen“, sagt der 74-Jährige, der glaubt, dass einige der Edelsteine in die Königskrone eingesetzt wurden. Derweil blieb das heilige Blut unberührt. Abt Alfons Jobst hatte das Kristall, in dem es eingeschlossen war, schon 1736 versiegeln lassen. „Vor dem Abtsiegel hatten sie Angst. Das wurde bis heute nicht geöffnet“, sagt Hohl.

Diese dritte Fassung überdauerte bis ins Jahr 1956. Dann beauftragte der württembergische Herzog einen Münchener Goldschmied, eine neue Fassung aus Silber und Gold anzufertigen, die dann wieder mit echten Edelsteinen verziert wurde. „Die roten Rubine zeigen die vier Schmerzstellen Jesu Christis am Kopf, den Händen und den Füßen“, sagt Hohl über das kreuz, das bis heute in der Basilika liegt.

Parallel dazu wurden billige Messingkreuze gefertigt, bei denen die Steine nur als Erhebung erkennbar sind. Doch wurden diese Kopien laut Hohl an alle, etwas mehr als 20 Höfe, des Klosters gebracht, um für den Schutz dieser zu sorgen. Und auch wenn der materielle Wert überschaubar ist, freut sich Hohl ganz besonders, dass er mittlerweile zwei dieser Kopien in seinem Museum für Klosterkultur ausstellen kann: „Das ist einfach eine tolle Sache.“