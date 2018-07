Der Festzug des Welfenfestes im Video

Wenn Ali Baba mit seinen 40 Räubern, ein Landvogt mit seinem Gefolge oder eine ganze Horde Jäger durch Weingartens Straßen streifen, dann erinnert das eher an das Jahr 1764, als das Altdorfer Schüler- und Heimatfest zum ersten Mal stattfand, als an das Jahr 2018. Und doch hat sich an diesem Montag den Tausenden Zuschauern in der Weingartener Innenstadt genau dieses Bild offenbart. Der traditionelle Kinderumzug des Welfenfestes mit 2500 Schülern zog durch die Stadt. Das Video unserer Live-Übertragung können Sie hier nochmal ansehen.