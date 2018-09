Der FC Kosova kickt international

Vom einstigen Sorgenkind zum integrativen Musterschüler: Der Weingartener Fußballverein FC Kosova hat seine unrühmlichen Zeiten längst hinter sich gelassen. Beim Team von Trainer Dugaxhin Shala steht der sportliche Erfolg im Mittelpunkt – und das multikulturelle Miteinander. Denn beim Kreisliga-A-Aufsteiger kicken Spieler aus 13 verschiedenen Nationen. Und so könnte die Startelf auf allen Positionen mit einem Spieler aus einem anderen Land besetzt werden. „Die ganze Welt ist bei uns“, sagt Vorsitzender Bashkim Beluli mit einem stolzen Lächeln.

Zu Zeiten der Vereinsgründung 2004 war das noch anders. Damals spielten vor allem Männer aus dem Kosovo im Verein. „Die ersten Jahre waren nicht einfach, viele Spieler waren frisch in Deutschland und wussten gar nicht, was ein Verein ist, wie das funktioniert, dass man pünktlich kommen und sich vom Training abmelden muss“, berichten Shala und Beluli, die gemeinsam mit Ruzhdi Bahtija zu den Vereinsgründern zählen.

Und so nahmen in den Anfangsjahren die Probleme bald Überhand: Schläge, Tritte und derbe Beleidigungen – die Liste der Vorwürfe gegen Spieler und Angehörige des FC Kosova war 2006 so lang, dass kein Verein der Kreisliga B2 mehr gegen die Mannschaft spielen wollte. „Wir hatten in der Oberschwaben-Staffel Schwierigkeiten, wurden vor allem auswärts oft provoziert, bei Heimspielen gab es keine Probleme“, berichtet Shala.

Doch die wilden Zeiten sind längst vorbei – mit dem Wechsel in die Bodensee-Staffel kehrte Ruhe ein. „Dort fühlen wir uns wohler“, sagt Shala, der das junge Team nun seit zwei Jahren trainiert und im Juni zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die A2-Spielklasse geschafft hat. Dort läuft es aktuell rund für den Aufsteiger aus Weingarten, der unlängst in einer spannenden Partie den favorisierten TSV Tettnang besiegt und sich auf Tabellenplatz 7 einen Platz im Mittelfeld gesichert hat.

Kameradschaft steht im Mittelpunkt

Als einen wichtigen Baustein für den sportlichen Erfolg sehen Trainer und Mannschaft im Zusammenhalt. „Bei uns ist jeder bereit füreinander zu kämpfen. Die Teamchemie stimmt. Wir sind eine Seele, eine Mannschaft“, sagt Ilker Bagci aus Schmalegg. Der 28-jährige Mittelfeldspieler türkischer Herkunft spielt seit zwei Jahren beim FC Kosova. „Mir gefällt das Multikulturelle und dass ich gleich wie ein Familienmitglied aufgenommen wurde. Das ehrliche und respektvolle Miteinander hat mich inspiriert, ich habe hier Freunde fürs Leben gewonnen.“

Das bestätigt Flügelspieler Shaban Terstena aus dem Kosovo, der ebenfalls schon bei diversen Vereinen gespielt und beim FC Kosova seine Heimat gefunden hat. „Der Zusammenhalt hier ist etwas Besonderes“, sagt der 24-jährige. „Mit so vielen Nationalitäten zusammenzuspielen macht den Unterschied aus“, findet auch Stürmer Lucas Ströbele. Der 24-jährige Deutsch-Brasilianer gehört nach einer Pause seit einem Jahr wieder zur Mannschaft. Ebenfalls seit einem Jahr wieder dabei ist Mittelfeldspieler Shqiprim Berisha: „Hier spielt man mit Freunden zusammen, die auch privat für einen da sind“, betont der 23-jährige aus dem Kosovo. Egal, aus welcher Nation die Spieler seien, „beim FC Kosova haben wir alle einen gemeinsamen Ort“.

Herkunft oder Religion sind nebensächlich

Für Trainer Shala und Vorsitzenden Beluli spielt die Herkunft der „Jungs“, die zum Großteil in Deutschland aufgewachsen sind, keine Rolle: „Bei uns sind alle willkommen. Egal, aus welchem Land sie stammen oder welche Religion sie haben. Hauptsache sie sind anständig und gute Fußballer.“ Daher ist auch die Integration geflüchteter Menschen etwa aus Afrika oder Afghanistan eine Selbstverständlichkeit für die Verantwortlichen des FC Kosova, denn schließlich „sind auch wir damals nach Deutschland geflohen und vor dem Krieg weggelaufen“.

Für die Integration von Flüchtlingen gibt es ohnehin kaum einen besseren Ort als Sportvereine – hier finden sie soziale Kontakte und lernen die Sprache, denn beim FC Kosova wird Deutsch gesprochen, auch wenn auf dem Platz schon mal auf Türkisch oder Albanisch geflucht wird. „Das hier ist wie eine große Familie, ich fühle mich sehr wohl. Alle hier helfen einander und respektieren sich“, sagt Kalifa Kijera. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspiel floh vor drei Jahren von Gambia nach Deutschland und spielt seit einem Jahr beim FC Kosova.

Dass Flüchtlinge eine wichtige Stütze des Teamerfolgs sind, zeigt auch Shaka Adaba aus Nigeria. Der 23-Jährige schoss vergangene Saison 15 Tore und wurde Torschützenkönig beim Weingartener Verein. „Integration ist wichtig, wir helfen ihnen, wo wir können und haben auch schon Arbeitsplätze vermittelt“, berichtet Trainer Dugaxhin Shala. „Der Anfang war manchmal etwas holprig, aber wir vermitteln hier jedem Disziplin und jetzt läuft es super. Wenn man etwas aufbauen will, braucht man Geduld und starke Nerven“, sagt Shala und blickt angesichts des erhofften Klassenerhalts wertschätzend und voller Zuversicht hinüber zu seinem jungen Team auf dem Platz.