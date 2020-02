Der Favorit ist in Weingarten das abgeklärtere Team

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten haben in der Baden-Württemberg-Oberliga mit 23:32 (12:18) gegen den TV Nellingen verloren. Beide Mannschaften traten in der Großsporthalle nicht in Bestbesetzung an, doch der Favorit aus Nellingen zeigte sich als das abgeklärtere Team und gewann am Ende verdient.

Der TVW hoffte, an die zuletzt ansprechenden Leistungen anknüpfen zu können. Trotz einer relativ ausgeglichenen Anfangsphase zeichnete sich schnell ab, dass die Nellinger Gäste die wesentlich durchschlagskräftigere Mannschaft aus dem Rückraum stellten. Der TVW fand zu keiner Zeit ein Mittel gegen die äußerst wurffreudigen Gäste.

Annähernd jeder Wurfversuch landete im TVW-Tor, sodass die Nellingerinnen erst gar nicht über den Kreis oder die Außen kommen mussten. Dem TVW fehlte am Sonntag etwas die absolute Bereitschaft in Durchgang eins, sodass das Spiel praktisch bereits in der 17. Spielminute beim Stand von 14:8 für die Gäste entschieden war. In Halbzeit zwei kam der TVW zunächst ordentlich aus den Startlöchern und verkürzte auf 16:20, was den Gästetrainer prompt zu einer Auszeit veranlasste. Fortan sahen die zahlreichen Zuschauer ein zerfahrenes und mit ungewöhnlich vielen technischen Fehlern behaftetes Oberligaspiel, das im TV Nellingen die reifere Mannschaft hatte.

Ein TVW in der Form der letzten Spiele hätte gegen einen ebenfalls angeschlagenen Gegner wohl etwas mehr herausholen können. Am Ende fehlte aber auch die Kraft des dezimierten Welfenteams, das zudem ab Mitte der ersten Halbzeit nach einer Fußverletzung ohne Teresa Datz auskommen musste. So blieb es beim verdienten Sieg des Tabellenvierten, der damit weiter im Rennen um die deutsche Meisterschaft bleibt. Die Weingartener stehen dagegen weiterhin auf Rang sieben.