Der etwas andere Tennissommer

Ursprünglich hätte die Tennissaison 2020 im Mai beginnen sollen. Daraus wurde wegen der Corona-Krise nichts. Mit einiger Verspätung und unter ungewöhnlichen Voraussetzungen beginnt am Wochenende eine etwas andere Verbandsrunde. In der sogenannten Corona-Runde starten wesentlich weniger Mannschaften als üblich. Während sich etwa alle Mannschaften des TC Ravensburg und des TC Friedrichshafen gegen eine Teilnahme entschieden haben, stehen andere aktive Teams aus dem Landkreis Ravensburg auf dem Platz.

TC Weingarten: Weil die Möglichkeit des Aufstiegs besteht und sich die Spieler Punkte für die Leistungsklassen sichern können, Weingartens hat Sportwart Benjamin Seifferer zwei Männer- und eine Frauenmannschaft für die Corona-Runde gemeldet. Die erste Mannschaft der Männer schlägt wie im Vorjahr in der Verbandsliga auf. Das Team um Spitzenspieler und Teamchef Benjamin Seifferer kennt zwei der vier gegnerischen Mannschaften bereits aus dem vergangenen Jahr, als gegen die TG Ebingen ein Sieg heraussprang und gegen den VfL Sindelfingen eine knappe Niederlage hingenommen werden musste. Dazu geht es für Weingarten noch gegen den SSV Ulm 1846 und den TC Heilbronn am Trappensee. Neben Seifferer werden Marcus Fackler, Nico Hegge, Holger Bock, Magnus Grewe, Andreas Günther und Philip Seifferer alles daransetzen, den Klassenerhalt sicherzustellen. Die erste Partie ist das Heimspiel am Sonntag (10 Uhr) gegen Sindelfingen.

Nur drei Begegnungen stehen für Mannschaftsführerin Diana Bussenius und ihre Mitstreiterinnen auf dem Programm. Die Weingartenerinnen gehen in der Bezirksoberliga an den Start und haben den Aufstieg in die Verbandsebene im Blick. Los geht es für den TCW am Sonntag (9 Uhr) beim TV Biberach-Hühnerfeld, dazu trifft Weingarten auf den Nachbarn TC Mochenwangen (5. Juli, 9 Uhr) und zu Hause auf die Sportfreunde Schwendi III (12. Juli, 9 Uhr). Außerdem werden beim TC Weingarten die zweite Mannschaft der Männer und vier Jugendmannschaften in die Runde 2020 starten.

Bezirksoberliga: In der Bezirksoberliga der Männer herrscht im Vergleich zu den meisten anderen Ligen fast Normalität. Sieben Mannschaften kämpfen um den Aufstieg in die Verbandsliga – einen Abstieg wird es in diesem Sommer nirgends geben. Gespielt wird in der Bezirksoberliga ab diesem Wochenende bis zum 9. August. Die Teams sind: TC Bad Schussenried II, SSV Ulm 1846 II, TC Isny, TC Meckenbeuren-Kehlen, TC Mochenwangen, TC Langenau und TC Sigmaringen

TC Bad Waldsee: Der TC Bad Waldsee schickt drei Mannschaften ins Rennen. Neben den beiden Mannschaften der Männer wollen auch die Herren 40 um den Aufstieg kämpfen. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr wollen die Bad Waldseer mit der ersten Mannschaft nun in der Bezirksklasse 1 ganz oben mitspielen. Mit von der Partie ist wieder der ehemalige ITF-Spieler und Vereinstrainer Jakub Belan. Neu beim TC ist Markus Gotterbarm. Die Bad Waldseer bekommen es mit dem TC Hohentengen, TC Ostrach, TC Bad Schussenried III und TC Wolfegg zu tun. Die zweite Mannschaft der Bad Waldseer rund um Mannschaftsführer Claudius Walser will nach dem Aufstieg in die Kreisstaffel 1 auch dieses Jahr angreifen. Es geht gegen den SV Uttenweiler, SV Baltringen II und TC Rot an der Rot. Nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer will die zweite Mannschaft der Herren 40 aus Bad Waldsee in der Staffelliga gegen Oberdischingen und Stafflangen Vollgas geben.