Der erste Saisonsieg bringt neue Motivation beim SV Weingarten

Der SV Weingarten muss am Samstag (14.30 Uhr) beim TSV Riedlingen ran. Die Weingartener wollen den Schwung vom ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga gegen den SV Dettingen mitnehmen.

3:2 – riesengroß war die Freude bei den Weingartenern nach den ersten Punkten. „Man hat schon gemerkt, dass da noch mal eine ganz andere Stimmung war“, sagt Trainer Nico Bruno über die Situation beim Training. Über die neue Motivation kann sich Bruno nur freuen, aber er warnt auch: „Nichts ist selbstverständlich – wir müssen auch in Riedlingen erst einmal wieder unsere Leistung auf den Platz bringen.“ Bewahren will sich Bruno den Mut, weiter selbst nach vorne zu spielen und nicht ausschließlich auf Umschaltspiel zu setzen. „Wir haben vor allem an unserem eigenen Spiel mit Ball gearbeitet.“

Der TSV Riedlingen ist indes zu einem Sieg verdammt. Die Riedlinger belegen den zehnten Platz, der nach der Hinrunde noch die Teilnahme an der Meisterrunde bedeutet. Das Restprogramm hat es in sich: Nach dem Weingarten-Spiel hat es der TSV nur noch mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. Aus ihrem Loch mit drei Niederlagen in Serie Anfang Oktober hat sich die Mannschaft mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien herausgekämpft.

Beim letzten Aufeinandertreffen waren die Weingartener chancenlos: Mit 0:6 verloren sie Ende Juli im Pokal. „Die Riedlinger sind über die Außen sehr stark“, meint Bruno. „Da ist unsere Fünferkette genau das richtige Mittel.“ Fehlen wird beim SVW in Saikou Drammeh ein wichtiger Spieler. Bruno wird wohl auf die gleiche Lösung setzen, die gegen Dettingen Erfolg brachte: Doppeltorschütze Joshua Stoll wird wohl eins nach vorne rücken.