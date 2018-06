Der 15. Anlauf bringt den ersten Sieg

Lange hat es gedauert, doch nun hat es geklappt: Der TV Weingarten hat seinen ersten Saisonsieg in der Württembergliga geschafft. Gegen den Tabellensechsten SG Burlafingen/PSV Ulm setzte sich der TVW am Samstag in der Weingartener Großsporthalle mit 22:13 durch. Nach der ersten Halbzeit und 20 torlosen Minuten hatte es dabei noch gar nicht nach einem Erfolg ausgesehen.

Württembergliga: TV Weingarten – SG Burlafingen/PSV Ulm 22:13 (4:9) – Der TV Weingarten holte vor heimischem Publikum seinen ersten doppelten Punktgewinn der Saison. In einer Abwehrschlacht drehte der TVW in Durchgang zwei das Spiel und konterte zum Ende der Partie die Gäste förmlich aus.

Vor dem Anpfiff waren bei Weingartens Trainer Daniel Kühn allerdings Sorgenfalten auf der Stirn zu erkennen. Auf der Bank machte sich verletzungs- und krankheitsbedingt ein wahres Lazarett breit. Die Physiotherapeuten hatten alle Hände voll zu tun, um Spielmacherin Vivien Drevenyi fit zu bekommen. Kurzerhand wurde noch Teresa Paul aus der B-Jugend in den Kader nominiert, die dadurch zu ihrem ersten Einsatz in der Württembergliga kam.

Der TVW startete nervös und lag nach fünf Minuten mit 0:3 zurück. Zwar stand die Abwehr relativ solide, doch hatte die Mannschaft um Nicola Mayer-Rosa erhebliche Probleme vor dem gegnerischen Tor. Als die Weingartener in der zehnten Minute den Ausgleich zum 3:3 markierten, schienen sie in der Partie angekommen zu sein. Allerdings folgte eine weitere Durststrecke. Die Weingartener hielten zwar in der Abwehr mit aller Macht dagegen, blieben nach dem Ausgleich aber 20 Minuten lang ohne eigenen Treffer. In einer torarmen Partie führte Burlafingen/Ulm mit 9:4.

Trainer Kühn wollte, dass seine Spielerinnen in der zweiten Halbzeit druckvoller in die Zweikämpfe gehen und entschlossener im Angriff agieren. Die Ansprache schien Früchte getragen zu haben, denn die Wurfausbeute wurde deutlich gesteigert. Die Abwehr stand weiterhin kompakt, in Nicole Spänle hatte der TVW zudem einen starken Rückhalt. Die Weingartener holten Tor um Tor auf, in der 47. Minute traf die eingewechselte Teresa Paul zum vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 12:12. In dieser Phase mussten die Weingartnerinnen aber einen weiteren Nackenschlag verkraften, als sich Johanna Koch eine Fraktur am Daumenknochen zuzog und somit für unbestimmte Zeit ausfällt.

Aber ihre Mitstreiterinnen auf dem Feld schienen dadurch nun erst recht den Sieg einfahren zu wollen. Als fünf Minuten vor Schluss Nicola Mayer-Rosa mit ihrem fünften Treffer das 17:12 erzielte, schien die Vorentscheidung gefallen zu sein. Bei den Gästen klappte nun gar nichts mehr und so feierte der Tabellenletzte (3:27 Punkte) seinen ersten Saisonsieg mit 22:13. Durch die Verletzung von Johanna Koch wurde der Erfolg allerdings auch äußerst teuer bezahlt. Nach der Faschingspause geht es am 24. Februar weiter.

TVW: Spänle, Braunger; Mayer-Rosa (5), Drevenyi (5/3), Schneider (4), Paul (3), B. Koch (2), Müller (2), J. Koch (1), Merk, Kühl.