Dent und Mendel stellen neue Mehrkampf-Bestleistungen auf

Die LG Welfen ist bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Jugend U20 in Bernhausen gut vertreten worden. Silja Dent und Maxi Mendel (beide TV Weingarten) qualifizierten sich durch entsprechende Vorleistungen und steigerten ihre Mehrkampfbestleistungen um jeweils rund 100 Punkte auf 4424 Punkte und 4383 Punkte. Damit belegten sie Platz 13 und 14.

Für die Meisterschaften am vergangenen Wochenende hatten sie sich bestens vorbereitet. Um sich im Feld der besten Siebenkämpferinnen Deutschlands behaupten zu können, absolvierten sie zuvor ein Trainingslager am Lago Maggiore. Das zahlte sich aus, wie sich am Samstagmorgen beim 100-Meter-Hürdensprint schnell herausstellen sollte. Sie sprinteten fehlerfrei über die zehn Hürden und erzielten mit 14,80 Sekunden (Mendel) und 15,81 Sekunden (Dent) jeweils Mehrkampf-Bestleistungen. Der anschließende Hochsprung war für beide eine Zitterpartie. Für Dent, weil sie fast zwei Jahre Probleme im rechten Sprungfuß hatte und lange Zeit nur vorsichtig trainieren konnte, und für Mendel, weil sie ihren Anlauf verändern musste, um überhaupt wieder springen zu können. Unter diesen Voraussetzungen waren sie aber mit 1,53 Metern und 1,47 Metern sehr zufrieden. Das Kugelstoßen schlossen Dent mit 8,31 Metern und Mendel mit 7,88 Metern etwas unter ihrem jeweiligen bisherigen Niveau ab. Dennoch gingen beide sehr motiviert an die abschließenden 200 Meter des ersten Tages. Mendel gewann ihren Lauf in der persönlichen Bestzeit von 25,90 Sekunden, Dent kam in 26,73 Sekunden ins Ziel.

Völlig verausgabt

Der Sonntag begann für beide dann mit dem Weitsprung. Dabei erzielten sie schon im ersten Sprung sehr gute Weiten: Dent sprang mit 5,10 Meter ihre beste Weite seit zwei Jahren, während Mendel für ihre Mehrkampf-Bestleistung von 5,21 Metern noch den dritten Versuch benötigte. Auch beim nachfolgenden Speerwerfen konnten beide persönliche Bestleistungen aufstellen. Dent gelangen ausgezeichnete 31,93 Meter, und auch Mendel warf mit 24,19 Meter einige Meter weiter als im Vorkampf. Beim 800-Meter-Lauf gingen sie mutig an den Start: Sie bewegten sich von Anfang in der Spitzengruppe – Dent überholte die führende Läuferin auf der letzten Gegengeraden, musste sich dann aber in den letzten hundert Metern doch noch geschlagen geben. Dennoch wurde sie für ihren couragierten Lauf mit neuer persönlicher Bestzeit von 2:23,38 Minuten belohnt. Auch Mendel verausgabte sich völlig und lief als Dritte des Laufs mit 2:25,88 Minuten ebenfalls eine tolle Zeit.