Denkmal für Ende des Bauernkrieges in Oberschwaben geplant

Mit einem Denkmal will Weingarten im Jubiläumsjahr 2025 das herausragende historische Ereignis, die Unterzeichnung des Weingartener Vertrages, der vor 500 Jahren den Deutschen Bauernkrieg in Oberschwaben beendete, würdigen. Zur Finanzierung des Monuments ist nun ein Förderverein gegründet worden. Mit dem Historiker Hans Ulrich Rudolf als erstem Vorsitzenden. Allerdings braucht es für das für Freiheit und Gerechtigkeit stehende Kunstwerk jede Menge Geld – 200 000 bis 250 000 Euro. Dabei setzen die Vereinsgründer auf Unterstützung aus Gesellschaft und Wirtschaft.

„Es ist höchste Zeit, diesem einzigen und einzigartigen Friedensvertrag im Bauernkrieg ein würdiges Denkmal zu errichten“, sagt der promovierte Historiker, Hans Ulrich Rudolf. Bei der Gründung des „Vereins zur Förderung eines Denkmals für den Weingartner Vertrag“ wurde der emeritierte Professor zum ersten Vorsitzenden gewählt. Das von Stadt, Gemeinderat und Teilen der Zivilgesellschaft gewollte Monument soll mit Hilfe dieses Fördervereins auf breite Resonanz stoßen und von der Bevölkerung und den Unternehmen mitgetragen werden. Das ist auch dem städtischen Fachbereichsleiter Rainer Beck und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Larissa Düchting wichtig.

Denkmal schon lange im Gespräch

Schon seit Jahren ist ein Denkmal, das an eines der bedeutendsten Ereignisse der Stadtgeschichte erinnert, im Gespräch. Zumal die Bauernkrieg-Wandmalerei am Neuburgerhof am Münsterplatz, dem heutigen Café Max, 2008 einem Brand zum Opfer fiel.

Meilenstein im Deutschen Bauernkrieg

Dabei war der Weingartener Vertrag ein historischer Meilenstein im Deutschen Bauernkrieg. Während die Aufstände der ländlichen und städtischen Unterschichten in den meisten deutschen Landschaften im Laufe des Jahres 1525 in blutigen Schlachten und bitteren Niederlagen endeten, konnten einzig in Oberschwaben die Aufständischen gegenüber dem Schwäbischen Bund und seinem Feldherrn, dem Truchsessen Georg von Waldburg, dem Bauernjörg, einen Frieden im Weingartener Vertrag aushandeln. Zwar erfüllten sich die Forderungen der Bauern nach mehr Freiheit nicht, doch konnten sie der Obrigkeit Zugeständnisse wie Straffreiheit und das Behalten ihrer Waffen abgewinnen.

Damit hatte sich, laut dem Historiker Rudolf, das einfache Volk erstmals erfolgreich als politische Kraft bewiesen und die fortschreitende Zunahme bäuerlicher Belastungen und Entrechtungen beendet. Dieser Errungenschaft, die Vorbild für weitere Abkommen wurde und zeitlos für Freiheit und Selbstbestimmung steht, soll nun ein Denkmal gesetzt werden.

Eine erste große Spende von 12 000 Euro ist beim Förderverein bereits eingegangen und bildet nun den Grundstock. Sie stammt von der Trauergemeinde um Altlandrat Guntram Blaser, der im Juli dieses Jahres verstarb. Statt Blumen wünschte sich der leidenschaftliche Verfechter dieses Denkmals eine Spende für dessen Verwirklichung. Ein letzter Wille, den seine Witwe nun erfüllte.

Keine Brunnenskulptur

Sorgt der Förderverein mit Aktionen und Spendenaufrufen für die Finanzierung der Skulptur, so kümmert sich eine Projektgruppe mit der entsprechenden Fachexpertise um das künstlerische Auswahlverfahren. Es soll nun bis zum Jahresende eine öffentliche Ausschreibung an Künstler in der „weiteren Region mit entsprechenden Voraussetzungen“ erfolgen. Bezüglich Ausführung, ob figurativ oder abstrakt, sei man ganz offen, so Rudolf. Das einzige, das ausgeschlossen werde, sei eine Brunnenskulptur.

Was den Ort anbelangt, so werde das Denkmal aller Voraussicht nach auf dem Münsterplatz errichtet werden. Von den eingereichten Vorschlägen werden drei Entwürfe in die engere Wahl kommen. Letztlich hat der Gemeinderat, nach Empfehlungen der Experten, dann das letzte Wort. Ende nächsten Jahres soll, gemäß dem Fahrplan, der Auftrag dem favorisierten Künstler oder der Künstlerin erteilt werden, so dass gut zwei Jahre Zeit bleiben für die Verwirklichung.