Den Mittwochsmarkt gibt es seit 645 Jahren – Doch wer verkauft dort eigentlich?

Der Bäcker mit seinem Brot, der Gärtner mit seinen Blumen, der Metzger mit seinem Fleich: Die Bürger sehen sie jede Woche, kaufen bei ihnen ein und vertrauen ihrem Knowhow. Wir haben uns gefragt, wer diese Menschen eigentlich sind, die uns wöchentlich mit ihren regionalen Waren versorgen.

Beim Mittwochsmarkt auf dem Weingartener Löwenplatz haben wir unter den etwa 40 Marktbeschickern den Schäfer Gebhard Broger getroffen und uns mit ihm unterhalten.

Lammfleisch von den eigenen Tieren

„Eine Dinnete mit Zwiebeln, Käse und Speck und dazu ein Stück von der Lammkeule, bitte“, sagt eine Kundin aus Baienfurt und zeigt in die Theke von Gebhard Broger. Er verkauft seit 24 Jahren seine Produkte in Weingarten. Während Broger das Geld der Dame entgegennimmt und die Dinnete im Ofen backt, plaudert er mit der Kundin über dies und das.

Ein typisches Gespräch von vielen an einem Mittwochvormittag auf dem Löwenplatz in Weingarten. Wöchentlich kommt Schäfer Gebhard Broger aus Amtzell mit seinem Verkaufsstand dorthin. „Seit 1998 bin ich jetzt hier“, erzählt er. Er verkauft das Lammfleisch der Tiere, die ihm selbst gehören.

„Da Lammfleisch ein Nischenprodukt ist, biete ich auch saisonales Obst vom Hof meines Schwagers, Brot von der Bäckerei Denzel aus Vogt und Schafsmilchseifen aus dem Schwarzwald an.“

Gegen Mittag reißt die Schlange kaum ab

Die Kunden, sagt er, schätzen die Frische und Regionalität seiner Produkte. Warum sie hier nach Weingarten auf den Wochenmarkt kommen? Die Kundin aus Baienfurt antwortet: „Weil ich weiß, woher die Produkte stammen. Hier kann ich mit den Erzeugern sprechen und man wird sehr freundlich bedient.“

Eine weitere Kundin pflichtet ihr bei: „Ja, ich weiß, was ich bekomme. Immer anständige Ware.“

„Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Interesse der Leute an regionalen Produkten größer geworden. Man merkt außerdem, dass die Leute vermehrt unter freiem Himmel einkaufen wollen“, sagt Schäfer Broger. Gegen Mittag reißt die Schlange vor dem Stand kaum ab. „Da bin ich froh, dass meine Frau heute am Ofen aushilft“, ergänzt Broger.

Broger war einst Schreiner

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Gebhard Broger lächelnd. Vor fast 50 Jahren im Alter von zwölf Jahren habe er von seinem Vater seine ersten zwei Schafe bekommen. Das habe dazu geführt, dass er 1998 seine Tätigkeit als Schreiner aufgegeben hat und Schäfer wurde. Er liebe die Natur und die Tiere. Nun besitzt er eine Herde von 120 Mutterschafen.

„In Weingarten schätze ich die offenen Leute und ihre Geschichten, mit denen ich über die Jahre vertraut wurde“, sagt Gebhard Broger. Neben dem Wochenmarkt in Weingarten verkauft Broger seine Produkte auch auf den Märkten in Neukirch, Amtzell und Leutkirch.

Der Mittwochsmarkt in Weingarten hat eine lange und ziemlich bewegte Geschichte. Laut dem Heimatbuch Weingarten von 2015 ist der Markt in Altdorf erstmals 1377 genehmigt worden. 94 Jahre später wurde er schon wieder verboten. Das gleiche Spiel ereignete sich 1652 – in diesem Jahr wurde der Markt wieder eingeführt, sieben Jahre später erneut verboten.

Erst 268 Jahre später wurde der Markt wieder eröffnet und existiert bis heute. Er erstreckt sich von der Karl- und Marktstraße bis zum Löwenplatz.

Die meisten Beschicker sind Stammbeschicker und kommen jede Woche, so die Stadt Weingarten. Aber es gibt auch Tagespächtler, die nur zu einer bestimmten Saison ihre Produkte anbieten, zum Beispiel Spargel, Pilze, Blumengestecke für Allerheiligen oder Weihnachten, Ostern und mehr. Für einen Jahresstandplatz müssen die Beschicker 70 Euro je laufendem Meter bezahlen.

Zusätzlich zum Mittwochsmarkt gibt es in Weingarten jeden Freitag den kleineren Wochenmarkt Oberstadt auf dem Platz vor dem Welfenpalais und den Wochenmarkt Untere Breite, immer samstags auf dem Platz vor dem Ladenzentrum.