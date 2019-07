Den LG-Welfen-Rekord nur knapp verpasst

Bei den württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften der U16 in Pliezhausen hat die LG Welfen fünf Nachwuchsleichtathleten ins Rennen geschickt. Emil Bruderrek (M14/TV Weingarten) startete im Einzel, dazu gab es eine Mannschaft der weiblichen Jugend U16, bestehend aus Silja Dent, Carmen Kamps, Suvi Odenbach und Leyla Müller (alle W15/TV Weingarten). Alle hatten sich beim Frühjahrsmehrkampf in Weingarten für diese Meisterschaft qualifiziert und gingen gut vorbereitet in den zweitägigen Mehrkampf.

Emil Bruderrek startete im Neunkampf, der im Vergleich zum Männer-Zehnkampf alle Disziplinen außer der 400-Meter-Strecke enthält. Die Mädchen dagegen absolvierten einen Siebenkampf, der dem Siebenkampf der Frauen entspricht und nur in den Sprintstrecken und den Wurfgewichten von Kugel und Speer abweicht.

Schon am ersten Tag wurde klar, dass sich Bruderrek im Vergleich zu seinem Qualifikationswettkampf in Weingarten deutlich steigern könnte: Er sprintete über 100 Meter in 13,64 Sekunden, sprang 4,64 Meter weit, verbesserte sich im Kugelstoßen um mehr als einen Meter auf 9,16 Meter und sprang mit 1,56 Metern im Hochsprung elf Zentimeter höher als bei seiner bisherigen Bestleistung. Zwar konnte er mit seinem Speerwurf technisch nicht zufrieden sein – dennoch gelang ihm auch hier mit 33,50 Metern eine deutliche Bestleistung.

Platz vier für Emil Bruderrek

Am zweiten Tag lief der Weingartener die 80 Meter Hürden in 14,84 Sekunden, schleuderte den Diskus auf 29,10 Meter, sprang mit dem Stab 2,50 Meter hoch und lief die 1000 Meter in 3:31,17 Minuten. Ein Neunkampf mit acht Bestleistungen, einer Steigerung um etwa 350 Punkte auf 4151 Punkte, womit er sich schon für die württembergische Mehrkampfmeisterschaften im kommenden Jahr qualifiziert hat. Belohnt wurde er für diese Leistung in Pliezheim mit dem vierten Platz.

Ähnlich gut verliefen die zwei Wettkampftage für die U16-Juniorinnen der LG Welfen. Silja Dent stieß mit ihren Fähigkeiten im Sprint- und Sprungbereich und mit deutlichen Verbesserungen in den Würfen auf Platz vier im Vierkampf (2026 Punkten) und Platz fünf im Siebenkampf (3509 Punkte) vor. Sie schrammte nur um wenige Punkte an den LG-Welfen-Rekorden von Lena Längle vorbei. Dent sprang 5,03 Meter weit, steigerte sich über 100 Meter auf 13,00 Sekunden, sprang 1,48 Meter hoch und kam auf 8,71 Meter im Kugelstoßen. Die Hürden am zweiten Tag bewältigte sie in persönlicher Bestzeit von 13,03 Sekunden, warf den Speer 27,45 Meter weit und lief die 800 Meter in 2:36,36 Minuten.

Carmen Kamps hatte ebenfalls ein paar sehr gute Resultate zu verzeichnen: Hervorzuheben sind laut Mitteilung ihr 100-Meter-Sprint in 13,23 Sekunden, ihr 80-Meter-Hürdenlauf in persönlicher Bestzeit von 12,88 Sekunden und ihr 800-Meter-Lauf, den sie in ihrer Altersklasse mit der zweitbesten Zeit in 2:33,15 Minuten abschloss.

Zusammen mit Suvi Odenbach, die mit 10,91 Metern im Kugelstoßen und 26,76 Metern im Speerwerfen ihre besten Ergebnisse verzeichnete, kam die Mannschaft der LG Welfen im Vier- und Siebenkampf in Pliezheim mit 5788 und 10 083 Punkten auf Platz fünf bei 15 angetretenen Mannschaften. In beiden Mannschaftsmehrkämpfen kam die LG Welfen knapp an den letztjährigen Vereinsrekord heran – eine neue Bestmarke der LG Welfen könnte noch in diesem Jahr fallen.

Erfreulich war laut Mitteilung auch, dass sich, nachdem Alicia Rosato als vierte Mannschaftsteilnehmerin ausfiel, Leyla Müller von Freitagabend auf Samstagmorgen entschloss, nach Pliezhausen zu fahren und die Mannschaft der LG Welfen mit ihrer Teilnahme abzusichern. Obwohl es klar war, dass sie nicht mehr in die Wertung der besten drei kommen konnte, lief Müller dennoch die 800 Meter mit vollem Einsatz und persönlicher Bestzeit in 3:00,81 Minuten.