Den Altdorfer Hof in Weingarten schmückt jetzt ein neues Kunstwerk

Der Außenbereich des Hotels „Altdorfer Hof“ in Weingarten wurde diesen Sommer neu gestaltet. Dem Inhaber Christian Unglert war dabei wichtig, dass die Hotelgäste auf der Terrasse ungestört und in Ruhe ihren Aufenthalt genießen können. Das ist ihm zusammen mit dem Architekten E.W. Traub aus Ravensburg und dem Künstler Diether F. Domes aus Eriskirch auf besondere Weise gelungen.

Im Zuge des Seitenanbaus mit Panoramablick auf die neu angelegte Terrasse wurde auch ein Sichtschutz zum Nachbargrundstück angebracht. „Ich habe mir viele Gedanken um das Projekt gemacht. Wichtig war mir, bei der Abgrenzung zu den Nachbarn etwas besonderes zu machen“, so Unglert. Zuerst dachte man dabei an Hecken, Zäune und verschiedene Mauern. An jedem Vorschlag jedoch hatte man etwas auszusetzten. Die erste ernsthafte Idee war mit einem Siebdruck die Landschaft vom Hotel bis hin zum Bodensee und den Alpen auf Glasscheiben zu drucken und diese als Sichtschutz aufzustellen. Aber es scheiterte an dem Fotografen und der Technik. Diesem Ansatz folgte schnell die endgültige Idee: Unglert engagierte den renommierten Künstler Diether F. Domes, der sich bereits an der Außenfassade des Hotels künstlerisch betätigt hatte.

Als sich Domes vor Ort den Standort für den Sichtschutz anschaute, nahm er als erstes die Natur in der Umgebung wahr. „Mir war sofort klar, die Kunst muss sich in die Natur einfügen“, erzählt Domes. Der Sichtschutz soll keine Wand darstellen, sondern einen fließenden Übergang in die Natur.

Die Herausforderung an diesem Kunstobjekt bestand in zweierlei Hinsicht. Zum Einen in den Maßen des Sichtschutzes, die Länge beträgt stattliche 30 Meter und in der Höhe sind es fast zwei Meter. Zum Anderen die Technik. Voraussetzung war, dass man Verbundsicherheitsglas verwendet. Zwischen den beiden Glasplatten befindet sich eine Folie, die man seit neuestem nun bedrucken kann. Auf diese Folie hat man das vom Künstler entworfene Motiv drucken wollen. Die Schwierigkeit dabei war, eine Firma zu finden, die das Glas herstellen kann und dazu nicht mehr als 150 Grad benötigt, da sich sonst die Folie dazwischen verziehen würde.

Möglich machte die Firma Glas Trösch aus Ulm dieses Verfahren. Dafür musste die Gestaltung des Künstlers eingescannt und auf DVD gebrannt werden, bevor man alles digital bearbeiten und zur Druckerei schicken konnte, die das Motiv auf die Folie gedruckt hat. Auf diese Weise befindet sich die Kunst geschützt zwischen dem Glas.

„Das Besondere an diesem Kunstobjekt ist, dass es lebt“, erzählt Dome. Durch die durchsichtigen Elemente im Glas, sieht man die Bäume und Büsche im Hintergrund durch. Wenn sich die Blätter leicht bewegen, sieht man das Windspiel auf der Seite der Terrasse durch.

Somit ist immer Bewegung vorhanden und das Kunstobjekt sieht von unterschiedlichen Standpunkten immer anders aus. Ebenso wirkt das Licht durch das Glas hindurch und bringt Abwechslung für den Betrachter.

„Zweifel oder Bedenken hatten wir während der Planungs- und Bauphase nie“, sagt Ungert. Die durchweg positive Resonanz der Gäste bestätigt ihm, dass er sich für das Richtige entschieden hat. Dadurch, dass sich das Motiv zwischen dem Glas befindet, hat das Objekt keine Vorder- oder Rückseite. Auch die Nachbarn seien sehr glücklich mit dieser Lösung.