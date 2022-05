Demokratie ist gar nicht so einfach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Demokratie funktioniert nicht einfach – diese Erfahrung machten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a der Realschule Weingarten bei einem Demokratie-Workshop in Bad Urach. Drei „Politische Tage“ lang erlebte die Klasse, wie komplex demokratische Prozesse sind, damit am Ende ein Kompromiss entsteht, den alle Beteiligten mittragen können. In einem Planspiel debattierten die Schüler in den Rollen von Abgeordneten über einen Gesetzesvorschlag für ein generelles Alkoholverbot für Jugendliche und machten die Erfahrung, dass Verhandlungen und Kompromisse langwierig und schwierig sind. Für die Schülerinnen und Schüler wurde durch das eigene Erleben nachvollziehbar, wie man mitbestimmen kann.

Die „Politischen Tage“ mit dem Thema „Demokratie und Bundesrepublik“ waren ein Angebot der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) mit dem Ziel, junge Menschen für demokratische Prozesse zu sensibilisieren – angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine eine hochaktuelles Anliegen. Gemeinschaftskunde-Lehrerin Birgit Faigle hatte die Teilnahme initiiert. Die Workshops leiteten zwei Studierende der LpB jugendgerecht in einem stilvollen Tagungshaus auf der Alb.