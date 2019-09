Dem jungen Weingarten mehr Stimme geben

Als einer der „drei „Studis für Weingarten“ hat es Michael Müller auf der Liste der Grünen aus dem Stand in den Gemeinderat geschafft und ist nun Teil der stärksten Fraktion mit acht Sitzen. Der Mitarbeiter der Studentenbar Alibi will sich für die Belange von Studierenden und der Jugend hier stark machen, ob bezahlbaren Wohnraum oder Kulturangebote. Zudem steht die bessere Verzahnung von Hochschulen und der Stadt auf seiner Agenda.

Dass es einer der „drei Studis für Weingarten“ in den Gemeinderat schaffen würde, davon ist Michael Müller angesichts der guten Listenplätze bei Bündnis 90/ Die Grünen ausgegangen. Dass nun aber er und seine beiden Kommilitonen künftig im Weingartener Stadtparlament mitmischen, das hat ihn dann doch überrascht und riesig gefreut, denn gemeinsam werden sie ihre Anliegen besser durchsetzen können, davon ist er überzeugt. In Weingarten aufgewachsen und der Stadt sehr verbunden, ist der 25-Jährige bereits seit sechs Jahren im studentischen Kulturverein Alibi aktiv. In dieser Funktion hat er Gremiumsarbeit mit Vertretern der Stadt kennengelernt ob beim Runden Tisch „Studentenstadt“, beim Kulturkonzept oder dem Digitalpakt.

Einerseits hat er dabei seine Ader für Politik entdeckt, andererseits jedoch feststellen müssen, dass es schwierig war, studentischen Belangen in diesen Runden Gehör zu verschaffen. ‚Ihr müsst euch eine Lobby schaffen oder auf die Barrikaden gehen‘ sei ihnen geraten worden.

Er und seine Kumpels haben sich für den Gemeinderat entschieden. Und dabei viel Zuspruch erfahren auch bei ihrer Kampagne in den Sozialen Medien. Nicht nur von Kommilitonen, von denen sie ja viele mangels Erstwohnsitz in Weingarten gar nicht wählen durften. Viele junge und junggebliebene Weingartener, darunter das Team Jugendarbeit, seien sich einig gewesen, dass es frischen Wind im Weingartener Stadtparlament brauche zur besseren Durchsetzung junger Belange. So will sich Michael Müller, der sein Studium derzeit ruhen lässt, um sich voll auf den Gemeinderat zu konzentrieren, für bezahlbaren Wohnraum für Studierende, Azubis, Schüler und Alleinerziehende einsetzen.

Es sei ein Unding, dass bei wachsenden Studentenzahlen die Zahl der Zimmer in Studentenwohnheimen eher reduziert denn aufgestockt werden dürfte. In Sachen Nahverkehr möchte er sich für eine bessere Busanbindung der Hochschulen stark machen und für ein 1-Euro-Ticket, das jeden Tag gilt. „Es ist doch eine große Chance, dass die Stadt zwei Hochschulen hat, 7000 bis 8000 junge Menschen, die nicht auf den Kopf gefallen sind“, sagt Michael Müller. Dieses Potenzial müsse man doch mehr nutzen auch zur Belebung der Stadt. Weingarten hätte mehr junge Kultur verdient.

Auch als Standortvorteil, damit die angehenden Ingenieure oder Lehrer merkten, es gibt hier ein Leben außerhalb des Studiums, so dass man nach der Berufsausbildung auch hier gerne sesshaft würde und nicht abwandere in größere Zentren. Und als „junges wie grünes Thema“ will sich Müller natürlich für den Klimaschutz einsetzen. Auch wenn Weingarten eine kleine Stadt sei, könne es seinen Beitrag dazu leisten.

Ehrenamtliches Engagement und Privates gehen bei Michael Müller Hand in Hand. Ob als Barkeeper im Alibi oder als Sänger in einer Barbershop A-Capella-Gruppe. Doch jetzt freut er sich auf sein neues Amt. Mit 20 bis 40 Stunden Arbeit im Monat rechnet er schon.

Insbesondere die Vorbereitungen auf die Sitzungen seien „knackig“. Jedoch sei er zuversichtlich, dass sie etwas bewegen könnten für ihre Wähler.