Debeur spielt an der Gabler-Orgel

Das fünfte und damit letzte „Internationale Orgelkonzert“ an der Gabler-Orgel findet am Sonntag, 22. August, um 16 Uhr in der Basilika Weingarten statt.

In Vertretung des coronabedingt verhinderten Christos Paraskevopoulos aus Athen spielt Stephan Debeur aus Weingarten Werke von Bach, Guilmant sowie die berühmte „Suite gothique“ von Leon Boellmann, informiert der Veranstalter.

Das Konzert dauert circa eine Stunde. Karten zu 10 Euro gibt es ab 15.15 Uhr in der Vorhalle. Vor dem Konzert findet keine Kirchenführung statt.