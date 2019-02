Debatte um möglichen Kornhaus-Verkauf: Bürger fordert Aufklärung

Der abgeschwächte Beschluss:

Nachdem die Stadträte in nichtöffenftlicher Sitzung der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zur „Veräußerung Kornhaus zur Umsetzung des Museums- und Archivkonzepts“ nicht zustimmen konnten, wurde folgender Beschluss gefasst und dann auch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in verkürzter Form bekanntgegeben.

Der ganze Beschlussvorschlag im Wortlaut:

„1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine öffentliche Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates zum Museums- und Archivkonzept inklusive dessen Finanzierung vorzubereiten. 2. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeinderäten und Verwaltung, wird beauftragt, eine öffentliche Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates im Jahr 2019 für ein Sanierungs- und Nutzungskonzept zur weiteren Verwendung des Kornhauses in kommunaler Trägerschaft nach einem möglichen Auszug des Alamannenmuseums inklusive dessen Finanzierung vorzubereiten.“ (sz)