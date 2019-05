David Lukas dominiert den Vierkampf – zumindest in Oberschwaben

Endlich hat auch bei den Leichtathleten mal das Wetter gepasst: Nach verregneten und kühlen Veranstaltungen in Altshausen und Aulendorf und den wegen noch übleren Bedingungen abgesagten Regionalmeisterschaften in Wangen hatten die Mehrkämpfer am vergangenen Wochenende in Weingarten mehr Glück.

Die insgesamt 262 Sportler, die in 17 verschiedenen Altersklassen am Start waren, stellten allerdings die veranstaltende LG Welfen vor Probleme. Vor allem der Hochsprung dauerte länger als erwartet und brachte den Zeitplan gehörig ins Wanken. Auch wurden mehrere Wertungen durchgeführt: die Gesamtwertung, die IBL-Wertung und die Oberschwabenwertung.

Während in den Klassen U16 und älter Athleten aus ganz Württemberg und den IBL-Anrainern (Internationale Bodensee Leichtathletik) teilnahmen, waren die jüngeren Altersklassen regional besetzt. In der Männerklasse wurde Stefan Gillich (LG östlicher Bodenseekreis) im Zehnkampf mit 5 529 Punkten Oberschwabenmeister. Die besten Einzelleistungen gelangen ihm im Weitsprung (6,15) und im Hürdensprint (16,58). Recht übersichtlich war die U20 besetzt: Hier belegte Moritz Heerling (LG öBK) im Fünfkampf Platz zwei und überquerte – seine stärkste Leistung – 1,80 Meter im Hochsprung.

Adrian Soshaj (LG öBK) belegte Platz eins in Fünf- und Zehnkampf und erzielte 4 800 Punkte. Sein punktbestes Ergebnis schaffte er über 100 Meter (12,03). David Lukas vom TV Kressbronn dominierte den Vierkampf der Klasse U16 – allerdings nur in Oberschwaben. In der Gesamtwertung belegte er „nur“ Platz fünf, da vor ihm die versammelte württembergische Spitzenklasse rangierte. Seine Leistungen sind in Württemberg trotzdem Top-Ten-verdächtig: 100 Meter (11,84), Weitsprung (6,10) und Vierkampf (2 279). Auch im Kugelstoßen (11,76) und Hochsprung (1,60) erreichte der kräftige M15-Schüler bestenlistenfähige Resultate.

Bei den W15-Schülerinnen setzte sich Anna Bauhuis (TV Kressbronn) im Vier- und Siebenkampf jeweils knapp gegen Carmen Kamps (LG Welfen) durch. Ihre besten Leistungen: Hochsprung (1,56) und 100 Meter (13,57). Lisa Schön vom SV Oberteuringen erkämpfte dank ausgeglichener Leistungen im Vier- und Siebenkampf sogar Platz eins. Die prominenteste Teilnehmerin Johanna Siebler (LC Überlingen) bestritt nur drei Disziplinen und zeigte ihr Können über 100-Meter-Hürden (14,25), im Hochsprung (1,64) und im Kugelstoßen (14,12).