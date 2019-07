Das gesamte Programm auf einen Blick:

Freitag, 5. Juli:

Stadtgarten: 16 Uhr Unterhaltungsmusik mit den Premerweiher Musikanten; 18 Uhr Übergabe der Fahnen an die Trommler- und Fanfarenzüge durch Bürgermeister Geiger. Anschließend musikalische Unterhaltung durch die Söhne Manfreds Bewirtung durch die Welfenfestkommission bis 24 Uhr. Festplatz: 16.30 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Geiger; Welfengarten: 19 Uhr Willy Wondra & die Telestars; Sportplatz: 18 Uhr Stadtgeflüster Jugend-Openair Hip Hop bis 24 Uhr.

Samstag, 6. Juli 2019

Löwenplatz: 11 Uhr Tag der Begegnung, Eröffnung auf dem Löwenplatz durch Bürgermeister Geiger; 10 bis 16 Uhr Ein buntes Programm und ausländische und regionale Spezialitäten; Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben: 19 Uhr Traditioneller Heimatabend mit vielseitigem Programm von Weingartener Vereinen und Gruppen, Eintritt mit Festplakette 2019. Rucksäcke werden am Eingang kontrolliert; Welfengarten: 14 Uhr Unterhaltungsmusik mit Rolf Wagner, 19 Uhr Die Alpenrockband Rockspitz Sportplatz; 18 Uhr Stadtgeflüster Jugend-Openair Elektronische Musik bis 24 Uhr.

Sonntag, 7. Juli 2019

Stadtrundfahrt für Einwohner ab 65 Jahren und auswärtige Gäste, Omnibusse stehen bereit: 9.15 Uhr Abfahrt Ladenzentrum Untere Breite; 9.15 Uhr Haltestelle St.-Longinus-Brunnen (Oberstadt); 9.30 Uhr Bushaltestelle am Stadtgarten. Stadtgarten: 9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst; 10.30 Uhr Konzert des Städtischen Orchesters Weingarten unter Leitung von Rafael Ohmayer; Vorstellung des neuen Tiroler Wagens. Für Kinder fährt die „Schwäbische Eisenbahn“; Festplatz 14 Uhr Welfenlauf (unterstützt durch KISS); Welfengarten 11.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit Rolf Wagner; 19 Uhr Alpengang. Hof im Schlössle: 17 Uhr ,,Die Räuberkinder vom Altdorfer Wald“, Einlass um 16.30 Uhr, freie Platzwahl.

Montag, 8. Juli 2019

Innenstadt: 6 Uhr Tagwache durch das Städtische Orchester Weingarten, Fanfarenzug Welfen und Altentrommler; 8.30 Uhr Bürgerkaffee für alle vor dem Rathaus; 9.15 Uhr Festakt an der Ehrentribüne vor dem Amtshaus; 9.30 Uhr Großer Festzug anschließend fröhliches Treiben auf dem Festplatz, im Festzelt und Welfengarten. Welfengarten: 13 Uhr Unterhaltungsmusik mit Rolf Wagner; 19 Uhr Die Grafenberger. Talschule: 16 Uhr Luftballonwettbewerb für alle Grundschulen, Kindergärten und Kinder aus Weingarten im Pausenhof der Talschule. Festplatz: 22.30 Uhr Großes Feuerwerk mit Musik.

Dienstag, 9. Juli 2019

Festplatz: 14 Uhr Buntes Treiben auf dem Rummelplatz; 19 Uhr Kasperletheater für Erwachsene mit Verleihung des „Schnarchzapfenordens 2019“; Welfengarten: 19 Uhr Gemütlicher Feierabendhock mit Gewinnspiel. Es spielt das Städtische Orchester Weingarten. (sz)

So fahren die Busse:

Während des Welfenfestumzugs in Weingarten am Montag, den 08. Juli, können von 8.15 bis etwa 12 Uhr nicht alle Bushaltestellen angefahren werden. Betroffen sind die Linien 1, 5, 6, 14 und 15. Die Linien 1 wird von der Baienfurter Straße über die Mochenwanger Straße (mit Bedarfshalte-stelle) sowie die Waldseer Straße zum Charlottenplatz geführt. Nicht bedient werden können die Haltestellen Post, Ev. Stadtkirche und Güterbahnhof. Die Linie 6 verkehrt ab der Boschstraße über die Daimlerstraße – Niederbieger Straße – Waldseer Straße – Mochenwanger Straße und Bahnhofstraße und umgekehrt. Auf der Stadtbuslinie 15 können die Haltestellen Charlottenplatz, Ev. Stadtkirche und Löwen-platz während des Festzugs nicht angefahren werden. Die Linie 14 entfällt am Welfenfestmontag. Wie bereits berichtet, sind durch die Sperrung der Brechenmacherstraße während des gesamten Festes bis einschließlich kommenden Mittwoch für die Linien 5 und 6 weitere Umleitungen erforderlich. Die Busse fahren ab der Boschstraße über die Dieselstraße und Junkersstraße zur Abt-Hyller-Straße und in der Gegenrichtung ab der Abt-Hyller-Straße über die Junkersstraße und Siemensstraße zur Boschstraße. Die Haltestelle Schulzentrum und Hl. Geist werden während dieser Zeit nicht bedient. Stattdessen wurden Ausweichhaltestellen in der Abt-Hyller-Straße auf Höhe der Fliederstraße sowie in der Junkersstraße eingerichtet. Während des Umzugs ist der größte Teil der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Geparkte Autos am Umzugsweg werden abgeschleppt. (sz)