Grieshaber in Weingarten knackt mit 100 Millionen Euro den Umsatzrekord

Für den Hilfstransport in die Ukraine werden am 9. März von 16 bis 19 Uhr und am 12. März von 9 bis 12 Uhr bei der Firma Knecht, Witschwender Straße 26 in Bergatreute, Sachspenden angenommen. Die Packlisten müssen eingehalten werden. Man findet diese unter www.dhhn.de