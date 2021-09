Das Training in den Sommerferien zahlt sich für die LG Welfen aus

Da das Training im Weingartener Lindenhofstadion auch in den Sommerferien mehrfach wöchentlich angeboten wurde, konnten Emil Bruderrek (U18), Pia Schmidt-Rüdt (U18), Wea Moana Pooß (U20) und Praise Amadi (M14, alle TV Weingarten) von der LG Welfen beim Weilstätter Meeting in Balingen mit hervorragenden Leistungen aufwarten. Insbesondere die Sprintergebnisse von Schmidt-Rüdt (12,83 Sekunden), Pooß (12,92) und Amadi (12,22) ließen aufhorchen. Alle drei gewannen in ihren Altersklassen die 100 Meter – Schmidt-Rüdt erhielt sogar den Sonderpreis für die beste Tagesleistung in ihrer Altersklasse.

Amadi steigerte im Weitsprung seine diesjährige Bestleistung auf 5,11 Meter und und wurde damit Zweiter. Laut seiner Trainerin Waltraud Rosenfelder ließ er auch in dieser Disziplin sein Talent aufblitzen. Neueinsteigerin Wea Moana Pooß begann den Weitsprung zunächst mit einem kurzen Anlauf von zwölf Schritten, sprang aber schon über fünf Meter. Nach einer Umstellung innerhalb des Wettkampfs auf 14 Schritte steigerte sie sich auf 5,24 Meter und gewann auch diesen Wettbewerb. Schmidt-Rüdt lag beim abgebrochenen Hochsprungwettbewerb mit 1,53 Metern auf Platz zwei und siegte im Weitsprung mit persönlicher Bestweite von 5,33 Metern.

Emil Bruderrek startete im Hochsprung und Speerwurf nach langer Verletzungspause wieder vollständig genesen. Er erzielte laut Mitteilung im Hochsprung 1,55 Meter (Dritter) und warf den Speer 37,99 Meter weit (Dritter).

Andreas Glück, M50-Athlet der LG Welfen, startete bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Baunatal. Zwar wurde dort seine beste Disziplin, das Diskuswerfen, nicht angeboten, dennoch sicherte sich Glück eine Medaille. Im Speerwerfen wurde er mit 42,88 Metern Dritter, nur ein Zentimeter fehlte zu Platz zwei.