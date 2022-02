Das Studentenwerk Weiße Rose e.V. freut sich über die Fertigstellung der Fassaden- und Dachsanierung

Von März bis Oktober 2021 hat das Studentenwerk Weiße Rose laut einer Pressemitteilung die Fassade und das Dach des Studierendenwohnheims in der Briachstraße 10 saniert. Dies war notwendig, da die Fassade von 1971 weder energetisch noch brandschutztechnisch auf dem aktuellen Stand war. Die hinterlüftete Fassade bestand aus Holz, Styropor sowie asbesthaltigen Platten. Das Dach war kaum gedämmt und an einigen Stellen auch bereits undicht geworden.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme wurden mit 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Im Ergebnis lagen die Gesamtkosten bei 1,32 Millionen. Euro und damit 17,5% unter der Kostenschätzung. Der Abschluss der Baumaßnahme verzögerte sich um etwa vier Wochen aufgrund der ausgiebigen Regenperiode im Sommer, die das Arbeiten teilweise stark erschwert hat.

Insgesamt hat das Studentenwerk damit nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren rund 3,8 Millionen Euro in das Wohnheim Briachstraße 10 investiert – besonders in den baulichen Brandschutz, aber auch in neue Fenster, neue Küchen, neue Brandschutztüren und neue Elektroinstallationen. Auch in den nächsten Jahren werden jährlich mehrere hunderttausend Euro investiert. Dann besonders in die Sanierung der Studierendenzimmer.