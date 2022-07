Das Sommerferienprogramm ist da

Das Ferienprogramm 2022 der Stadt Weingarten liegt ab sorfort aus. Einzelne Programmhefte wurden bereits an Schulen und Kindertagesstätten verteilt. Bei Bedarf sind gedruckte Exemplare in der Infothek, in der Abteilung für Kultur und Tourismus, im Familientreff und in der Abteilung für Familie und Soziales erhältlich.

Ortsansässige Vereine, Betriebe und Institutionen haben Freizeitbeschäftigungen geplant und vorbereitet. Die Angebote richten sich vor allem an Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 13 Jahren, die entweder in Weingarten wohnen oder dort eine Schule besuchen. Fragen rund um das Ferienprogramm beantwortet die Abteilung für Familie und Soziales. Anna Bugl und Doris Konya sind telefonisch unter 0751 / 405 178 und 405 177 erreichbar.

Auf der Website www.weingarten-online.de/Ferienprogramm ist das Angebot ersichtlich. Hier können auch die Anmeldeformulare heruntergeladen werden.