Das sind die Welfenpaare 2022

Sechs Schüler und Schülerinnen aus dem Jugendgemeinderat Weingarten haben sich bereit erklärt, als Welfenpaare die offiziellen Repräsentationsaufgaben am Welfenfest zu übernehmen. Die Jugendlichen schlüpfen in die Rollen des im 11. Jahrhundert lebenden Welf IV. und seiner Gemahlin Judith von Flandern. Mit der Gründung des Benediktinerklosters auf dem Martinsberg durch Welf IV. und der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie an das Kloster durch Judith von Flandern, sind sie eines der bedeutendsten Paare in der Geschichte Weingartens.

Zahlreiche Termine für die Paare

Über das gesamte Welfenfest vom 8. bis 12. Juli eröffnen und begleiten die Welfenpaare die zahlreichen Festlichkeiten. So begrüßen sie zum Beispiel die Gäste bei der Fahnenübergabe, am Tag der Begegnung, am Welfenabend, beim Welfentheater und beim Welfenlauf. Außerdem sind sie auch bei der Vorstellung des neuen Festwagens, bei der Festplatzeröffnung und beim großen Festzug mit dabei. Ceren Cetin und Lukas Beck beteiligen sich bereits das zweite Jahr. Annabelle Christberger und Patric Schöber sind zum ersten Mal dabei und freuen sich auf ihre bevorstehenden Aufgaben. Ein drittes Paar kommt hinzu: Lara Toplu und Kitsanathon Jindasri.