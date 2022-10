Das sind die Helden von Weingarten

Der Zivilcouragepreis des Landkreises und des Polizeipräsidiums Ravensburg wurde vergeben. Unter den 31 Preisträgern sind auch sechs Weingartener: Olga Brit und Anna Hammel, Richard Bartels, Annette Schindele, Andreas Bauhofer und Reinhold Schmid. Alle sechs haben in den vergangenen drei Jahren Mut bewiesen und ihren Mitmenschen geholfen. Es lohnt sich, darauf noch einmal einen gesonderten Blick zu werfen.

Anna Hammel aus Weingarten erhielt am 23. März 2022 einen Schockanruf. Angeblich habe ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei verhaftet worden. Ohne eine Kaution von 40.000 Euro müsse sie auch in Haft bleiben. Dass es sich um Betrüger handelte, wurde allen klar, nachdem sie ihre Tochter Olga Brit und ihre Enkelin kontaktiert hatte. Die Polizei riet Hammel, mit den Betrügern Ort und Zeit auszumachen. Das tat sie und ging zur Basilika, wo die Geldübergabe stattfinden solle. Die Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Tatverdächtige festnehmen.

Richard Bartels aus Weingarten bemerkte am 7. Mai 2021 gegen 17.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem 17-Jährigen. Der junge Mann war in der Grüner-Turm-Straße in Ravensburg in eine Personenkontrolle der Polizei geraten. Als die Beamten ihn vorläufig festnehmen wollten, schlug der 17-jährige einem Polizeibeamten ins Gesicht und versuchte ihm anschließend, die Nase zu brechen. Richard Bartels kam dem Beamten zu Hilfe. Der Tatverdächtige wehrte sich vehement, konnte dann aber schließlich doch festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung konnte Marihuana gefunden werden.

Annette Schindele beobachtete am 6. April um 10 Uhr einen 44-jährigen Mann, der in die Weingartener Wohnung ihrer Nachbarin, einer 95-Jährigen, trat. Das Treffen kam Schindele seltsam vor, weshalb sie bei ihrer Nachbarin anrief. Dort jedoch, ging der Mann ans Telefon und behauptete, Mitarbeiter der Kreissparkasse zu sein. Annette Schindele befürchtete, dass es sich um einen Betrüger handelte, weshalb sie ebenfalls in die Wohnung der 95-Jährigen ging. Der 44-Jährige verließ daraufhin fluchtartig die Wohnung und nahm vermutlich mehrere 100-Euro-Scheine mit. Die 95-Jährige erzählte, dass sich der Mann schon einige Tage zuvor bei ihr gemeldet hatte. Angeblich habe er sich 20.000 Euro von ihr leihen wollen. Im Gegenzug wollte er dafür eine größere Menge Bargeld vorbeibringen. Die ältere Dame hatte ihm daraufhin einen Überweisungsschein ausgestellt. Den nahm der Tatverdächtige auch mit, das Konto der Dame wurde jedoch sofort gesperrt.

Andreas Bauhofer und Reinhold Schmid retteten einem Au-Pair-Mädchen am 1. Dezember 2020 vermutlich das Leben. In einem Haus in der Lammstraße in Weingarten trat Kohlenmonoxid aus, was wohl durch ein Leck im Kaminrohr ausgelöst worden war. Im Haus befanden sich die Lebensgefährtin von Andreas Bauhofer und ein Au-Pair-Mädchen. Bauhofer fand seine Lebensgefährtin mit starkem Schwindelgefühl und Übelkeit im oberen Bad und half ihr mit seinem Schwiegervater, der im Nachbarhaus lebt, nach draußen. Daraufhin gingen die beiden Männer zurück ins Haus, um das Au-Pair-Mädchen zu suchen. Sie fanden die junge Frau bewusstlos und trugen sie nach draußen, wo sie vom Notarzt versorgt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten stellte anschließend einen lebensgefährlichen CO-Wert fest.