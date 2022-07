Das Open Air Kino der Linse in Weingarten beginnt

Das Kulturzentrum Linse präsentiert vom 28. Juli bis 6. August das Open-Air-Kino 2022 im Schlössle-Hof in Weingarten. Erwartet werden laue Sommernächte unter freiem Himmel, bei schlechtem Wetter werden die Filme in der Linse gezeigt.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am 28. Juli mit dem Romantikfilm „Der Sommer mit Anäis“. Dabei handelt es sich um eine französische Romantikkomödie. Eine ebensolche ist auch „Schmetterlinge im Ohr“, die am 29. Juli gezeigt wird.

„Der beste Film aller Zeiten“, eine Komödie aus Spanien, läuft am 30. Juli und dreht sich um einen milliardenschweren Geschäftsmann, der den optimalen Film in Auftrag geben will. Der erste Mensch, der die Welt im Triathlon umrundete, ist Jonas Deichmann. Seine Geschichte wird in „Das Limit bin nur ich“ am 3. August gezeigt.

„Willkommen in Siegheilkirchen“ ist ein biografischer Animationsfilm über den Karikaturisten Manfred Deix und läuft am 5. August. Schließlich, am 6. August, ist „Monsieur Claude und sein großes Fest“ im Schlössle zu sehen. Monsieur Claudes vier Töchter wollen ein Fest zum Hochzeitstag ihrer Eltern veranstalten und laden dazu die Eltern ihrer ausländischen Ehemänner ein. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, um 21.30 Uhr beginnt der Film. Der Eintritt kostet 8 Euro, im Vorverkauf 6,50 Euro.