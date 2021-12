Das Kinderhaus Büllerbü in Weingarten hat einen neuen Spielplatz

Rutsche, Tipi, Bobbycar-Parcours und Spielhaus: Die Kinder des Kinderhauses Bullerbü in Weingarten können sich seit Anfang Dezember auf zusätzlichen 360 Quadratmetern im Garten austoben. Der Spielplatz ist in den vergangenen Monaten zwischen Promenade und Gutenbergstraße entstanden und hat ein besonderes Konzept, wie die Stadt jetzt bekannt gibt. Die Spielgeräte und sogar einige Pflanzen stammen fast alle aus dem katholischen Kindergarten Xaverius in der Irmentrudstraße, der gerade neu gebaut wird. Nachhaltig sind auch der Balancierbalken am Boden und die Sitzbank: Das Team des städtischen Baubetriebshofes hat sie aus Holz von Bäumen gestaltet, die aus Sicherheitsgründen gefällt oder nach Unwettern weggeräumt werden mussten. Neu angeschafft wurden außer dem Zaun nur der Rollrasen, einige Büsche und Sträucher.