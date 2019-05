Christi Himmelfahrt: 14 Uhr, 15 Uhr 17 Uhr Basilikaführungen; Pilgercafe in den kirchennahen Räumen von 14 bis 18 Uhr; 16 Uhr Konzert mit Chorale discantia, Mantua; 17 bis 20 Uhr Beichtgelegenheit Marienkapelle; 18.30 Uhr Glorreicher Rosenkranz; 19.15 Uhr Abendmesse mit dem Basilikachor; 20.30 Uhr Festpredigt mit Bischof Franz-Josef Bode, Lichterprozession zum Kreuzberg; 22.15 Uhr Orgelmusik an der Gablerorgel mit Werken von C. Franck; 22 bis 23 Uhr Beichtgelegenheit Marienkapelle; 23.30 Uhr Heilig´s Nächtle

Blutfreitag: 0.30 Uhr Nachtgebet mit Taizé-Gesängen; 1.30 Uhr Rosenkranzgebet 3 Uhr Laudes; 4 Uhr Reitermesse mit dem Männerchor Scheer; 5 Uhr Eucharistiefeier mit dem Heilig-Blut-Reiter, Musikkapelle Berg; 6 Uhr Eucharistiefeier; 7 Uhr Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie am Kirchenportal und Beginn der Reiterprozession in der Abteistraße; 7.30 bis 10 Uhr Beichtgelegenheit Marienkapelle, 9 Uhr Pilgeramt mit Predigt, 10.45 Uhr Schmerzhafter Rosenkranz; circa 11 Uhr Rückkehr der Heilig-Blut-Reliquie im äußeren Klosterhof, Schlusssegen, Te Deum; 11.30 Uhr Pontifikalamt, Basilikachor mit Soli und Orchester, „Waisenhausmesse“, Segnung mit der Heilig-Blut- Reliquie; 14 Uhr Basilikaführung; 15 Uhr Kreuzwegandacht anschließend Einzelsegnung. (sz)