Das ist wichtig am Blutfreitag

Auch in diesem Jahr wird in Weingarten am Blutfreitag Ausnahmezustand herrschen, wenn tausende Reiter und zehntausende Pilger zusammen kommen, um die traditionelle Reiterprozession zu begehen. Festprediger beim diesjährigen Blutritt wird Kardinal Walter Kasper sein, der nun schon zum dritten Mal nach 1991 und dem Jahr 2000 Gast bei den Feierlichkeiten sein wird. Nach der Absage von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird Staatssekretärin Theresa Schopper auf dem Rathausbalkon die Landesregierung vertreten. Da sich in diesem Jahr zum 20. Mal die Städtepartnerschaft Weingartens mit der italienischen Stadt Mantua jährt, wird nicht nur Mantuas Bürgermeister Mattia Palazzi anwesend sein, sondern auch Bischof Marco Busca aus Mantua.

Das im vergangenen Jahr zum ersten Mal erprobte und verschärfte Sicherheitskonzept bleibt in diesem Jahr erhalten. Wie die Stadt Weingartenauf „SZ-Nachfrage“ erklärte, sei man im letzten Jahr sehr gut aufgestellt gewesen. Deshalb habe es keine wesentlichen Änderungen gegeben. So wird es während der Veranstaltung nur eine Zufahrtsstraße geben, über die Besucher und Anwohner in die Stadt gelangen. Außerdem wird es zur Übersicht wieder ein Lage- und Sicherheitszentrum im Amtshaus eingerichtet. Im Ernstfall, wie bei Terror- oder Unwetterwarnungen will die Stadtverwaltung über verschiedene Medienkanäle, wie die Nina-Warn-App, den Facebook-Auftritt des Stadtmarketings oder die städtische Website informieren. Doch wie kommt man während der Prozession durch die Stadt, wo kann man Parken und was sollte man unbedingt beachten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen auf einen Blick.

Eine Zufahrt in die Weingartener Innenstadt gibt es nur in der Niederbieger Straße beim Ortsteil Ortliebs. (Foto: Karte: Stadt Weingarten)

Welche Straßen sind gesperrt?

Die Sperrungen beginnen ab 6 Uhr und enden spätestens gegen 14 Uhr. Ab 7 Uhr, mit Beginn der Prozession, ist Weingarten nur noch von der B 30/B 32 über die L 317, also die Schussental- und Niederbiegerstraße, erreichbar. Zwar kreuzt der Prozessionsweg auch die L 317, doch dürfte es immer wieder Möglichkeiten geben, Autos zwischen den einzelnen Reitergruppen durchzulassen. Die anderen Hauptzufahrtsstraßen, wie die Ravensburger, Waldseer und Wolfegger Straße, sind grundsätzlich gesperrt. Eine Querung des Prozessionsweges ist während der Prozession nur im Bereich der Niederbieger Straße beim Ortsteil Ortliebs möglich. Dort schleust die Polizei die Fahrzeuge durch. An sonstigen Stellen ist eine Querung während der Prozession nicht möglich.

Was ist mit den Anreitwagen und Aufstellplätzen?

Alle Aufstellstraßen, Aufstellplätze und wichtigen An- und Abreitwege sind für jeglichen Fahrzeugverkehr ab 6 Uhr bis längstens circa 14 Uhr gesperrt. Auch eine Ausfahrt aus diesen Gebieten ist ab 6 Uhr nicht mehr möglich. Von 6 bis 7 Uhr bestehen auf einer Vielzahl von Straßen in Weingarten erheblichste Behinderungen durch anreitende Reitergruppen.

Wo kann man parken?

Parkmöglichkeiten bestehen insbesondere westlich der Waldseer Straße, zum Beispiel im Bereich Festplatz, auch gibt es hier acht Wohnmobil-Stellplätze (gegen Gebühr) mit Wasser- und Stromanschluss. Diese Park- und Stellplätze können aber am Blutfreitag nur vor 6 Uhr angefahren werden oder ganztägig am Vortag (Christi Himmelfahrt). Parken in der Innenstadt ist verboten. Aufgestellte Halteverbote sind zu beachten. Die Stadt weist darauf hin, dass falsch geparkte Fahrzeuge bereits ab 1 Uhr nachts konsequent abgeschleppt werden.

Wie kommen die Anwohner zu ihren Wohnungen?

Wer innerhalb des Prozessionskreises wohnt, kann diesen nur über den Durchlass bei Ortliebs an der Niederbieger Straße (Richtung B 30 neu/Bad Saulgau) verlassen. Für die südlich und östlich des Prozessionsweges gelegenen Gebiete gibt es ab der Wildeneggstraße bis zur Burachhöhe in Ravensburg folgende Umleitungsstrecke: Wildeneggstraße – Sechserweg – Laurastraße – Scherzachstraße – Friedhofstraße – Lammstraße – Bergstraße – Lehenstraße – Haslachstraße – Burachhöhe Ravensburg und umgekehrt (ab Lehenstraße über Schonisweilerstraße zur Friedhofstraße).

Wie fahren die Busse?

Die Linienbusse können die Strecke Ravensburg-Weingarten-Baienfurt befahren. Die Haltestellen Trauben, Haasstraße, Güterbahnhof, Post und evangelische Stadtkirche können allerdings von 6 bis circa 14 Uhr nicht angefahren werden. Benutzen Sie bitte die Haltestelle Charlottenplatz oder die Bedarfshaltestelle in der Danziger Straße. Die Buslinie 6 kann die Oberstadt nicht anfahren. Die Linie 14 verkehrt bis 14 Uhr nicht. Der Stadtbus (Linie 15) pendelt von der BOB-Haltestelle zum Charlottenplatz, wobei zeitweise nicht alle dazwischenliegenden Haltestellen angefahren werden können. Weitere Hinweise der Busunternehmen sind an den Haltestellen angebracht.

Was hat geöffnet?

Der Einzelhandel hat am Blutfreitag ganz normal geöffnet. Die Dienststellen der Stadtverwaltung Weingarten bleiben an Christi Himmelfahrt sowie am Blutfreitag jeweils den ganzen Tag geschlossen. Die Tourist Information am Münsterplatz ist an Christi Himmelfahrt von 15 bis 18 Uhr und am Blutfreitag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Stadtmarketingbüro in der Kirchstraße 18 hat am Blutfreitag durchgehend von 7.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Am Montag, 14. Mai stehen alle Abteilungen der Stadtverwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Was muss man sonst noch beachten?

Sollte es trotz Einhaltung aller Verkehrsverbote zur Begegnung mit Reitergruppen kommen gilt folgende Regelung: Unbedingt anhalten, nur auf Zeichen der Reiter fahren, auf keinen Fall überholen! Die Weisungen der Polizei und der Festordner sind unbedingt zu befolgen. Auswärtige Besucher sollten rechtzeitig informiert werden und unbedingt bis spätestens 6 Uhr in Weingarten sein. Danach ist nur noch die Zufahrt über den Durchlass an der Niederbieger Straße bei Ortliebs möglich.