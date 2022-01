Großes Ranking: Das ist die schönste Große Kreisstadt im Kreis Ravensburg

Zum Autor

Paul Martin schreibt seit fünf Jahren für die Schwäbische Zeitung. „Pama“ kommt aus keiner der fünf Großen Kreisstädte: Der 21-jährige ist in der Gemeinde Kißlegg aufgewachsen und wohnt dort bis heute. In Wangen hat er sein Abitur abgelegt, in Leutkirch seine Führerscheine gemacht. Im Rahmen seines derzeitigen Volontariats – also der Ausbildung zum Redakteur – hat er für Regio TV und Radio7 im Schussental gearbeitet und vor allem aus Ravensburg und Weingarten berichtet. Derzeit ist er in der Lokalredaktion Bad Waldsee/Aulendorf stationiert. Eine Rundreise durch die Städte und Gemeinden Oberschwabens gibt es für den aktiven Narren mindestens einmal im Jahr: bei der schwäbisch-alemannischen Fasnet.

