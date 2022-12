Das halten Ravensburger und Weingartener vom Feuerwerk an Silvester

Nach zwei Jahren Feuerwerk-Verbot ist das Raketenschießen und Böllern wieder erlaubt. Kritik kommt von Umweltaktivisten, Tierfreunden und dem Deutschen Roten Kreuz. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich in Weingarten und Ravensburg umgehört, wie die Bürger Silvester feiern und was sie zum Thema Feuerwerk sagen.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von rund 120 Millionen Euro in Deutschland. Das wäre ungefähr so viel, wie vor der Corona-Pandemie – 2019 wurden laut VPI rund 130 Millionen Euro Umsatz erzielt.

Die Umsätze mit Raketen, Böllern und ähnlichen Produkten sind seit 2004 gestiegen, bis 2017 ein Umsatzrekord von 137 Millionen Euro erreicht wurde. Seit 2018 waren die Umsätze leicht rückläufig. So meldet es Statista 2022.

Feuerwerk morgens um 8 Uhr ausverkauft

Feuerwerk und andere pyrotechnische Produkte werden nur an drei Werktagen, vom 29. bis zum 31. Dezember, verkauft. Bei einem Discounter in Ravensburg waren schon um kurz nach acht Uhr die Körbe leer und das am ersten Verkaufstag, dem 29. Dezember.

„Das war nicht mehr lustig. Ich war um kurz nach 8 Uhr hier und bekam nichts mehr von dem, was mein Sohn sich gewünscht hatte!“ Das berichet Annette Büngener aus der Weststadt.

Annette Büngener transportiert das Silvesterfeuerwerk für ihren Sohn mit dem Fahrrad nach Hause und hofft, dass er darüber glücklich ist. (Foto: Michaela Miller)

Sie war mit dem Fahrrad unterwegs, um die Silvestereinkaufsliste von Sohn Nils abzuarbeiten. Eine Stunde verbrachte sie im Discounter, bis von den Angestellten nachgefüllt wurde, dann konnte sie doch noch zuschlagen. „Nach der langen Zeit, in der nichts ging, freuen wir uns jetzt besonders.“

Lust auf böllern und Party machen

Im Geschäft gab es auch große Feuerwerkspakete für 100 Euro und mehr. „Ich kauf lieber die große Packung als viele kleine“, erklärte ein Familienvater. Ali und Eray gehörten zu den jüngeren, die mit Freunden unterwegs waren, um für die Party am 31. Dezember einzukaufen. „Ich gebe nicht viel Geld aus, hab nur so zwei Familienpakete“, erklärte Eray.

Freund Ali setzte die Grenze bei 50 Euro, beide haben einfach Lust auf böllern und Party machen. „Es ging ja jetzt zwei Jahre lang nichts, da wollen wir endlich mal die Luft rauslassen“, erklärt Eray.

Vielen geht es dieses Jahr aber auch so wie Annika aus Wolketsweiler und ihrer Freundin. Die beiden kaufen für die Silvesterparty mit Freunden ein – Raclette soll es geben. Bewusst haben sie sich gegen ein Feuerwerk oder Böller entschieden. „Das ist Umweltverschmutzung, außerdem werden viele der Produkte von Kindern hergestellt, unter schlechten Bedingungen. Das will ich nicht unterstützen.“ erklärt Annika.

Müll wegräumen und mit Verstand feiern

Simon Remer aus Weingarten, 19 Jahre alt, wird Silvester bei Freunden in gemütlicher Runde „mit dem ein oder anderen Bierchen“ verbringen. Zu Essen wird es die kroatische Spezialität Čobanac und Lachs in Pfannkuchen geben.

Das Feuerwerk gehört für ihn zum Jahreswechsel: „Ich finde Silvester ist Tradition, und zu dieser Tradition gehört auch das Böllern.“ Da die Fete nur einmal im Jahr steigt, fände er es auch nicht gut, den Spaß aus Gründen der Feinstaubbelastung zu verbieten. Er gibt in diesem Jahr 80 Euro für Feuerwerkskörper aus. Allerdings, sagt er, müsse man seinen Müll auch wieder wegräumen und mit Verstand feiern, also keine Raketen im Wald abschießen.

Rund 500 Euro lassen sich der gebürtige Weingartener Alexander Krist (26 Jahre alt) und seine Freunde das Feuerwerk in diesem Jahr kosten. Mit Freunden wird er Raclette und Pizza essen und viel Alkohol trinken. Zur Feuerwerks-Kritik hat er einen klaren Standpunkt: Mir sind diese ganzen Diskussionen von den Weltrettern egal. Ich lebe mein Leben wie ich es leben möchte – ich möchte und werde es genießen.“

Das ganze Jahr über werde die Bevölkerung mit negativen Dingen konfrontiert. Immer wieder würde irgendwer fordern, dass andere ihr Privatleben ändern. „Wir hatten das doch jetzt drei Jahre lang mit Corona, dass das Privatleben kontrolliert wurde. Reicht es denn nicht? Ich sage allen Moralaposteln: Kümmert euch um eure Probleme und lasst alle anderen in Ruhe“, so Krist.

Feuerwerk begeistert die ganze Familie

Ähnlich denkt Leonard Rauch aus Baienfurt, 54 Jahre. „Wir haben das ganze Jahr mit Klimaklebern, Verboten und Preiserhöhungen zu tun, deshalb genehmige ich mir zum Ende des Jahres auch mal ein Feuerwerk und ein bisschen Spaß. Um Erlaubnis frage ich dafür sicherlich nicht.“

Raketen und Böller seien zwar keine Klimaretter, würden aber spektakulär aussehen und die Menschen – auch seine Kinder – begeistern. Daher wird er etwa 250 Euro für Feuerwerkskörper ausgeben. Der Mensch könne einfach nicht zu 100 Prozent klimaneutral leben. In jedem Fall feiert Rauch mit seiner Familie bei der Oma in Brandenburg an der Havel Silvester. Das Essen wird eine Überraschung.

Umwelt und Tiere nehmen Schaden wegen Feuerwerk

Eine ganz andere Einstellung zum Feuerwerk hat Karen Brück aus Weingarten, 32 Jahre. Sie würde es verbieten, da der Spaß für sie dort ende, wo andere und die Umwelt Schaden nehmen. Brück: „Die ohnehin stark belasteten Krankenhäuser und Pflegekräfte werden zusätzlich belastet. Wild- und Haustiere verkriechen sich in Panik oder können sogar sterben.“

Aktuell komme hinzu, dass viele vom Krieg geflüchtete Menschen durch Lichter am Himmel und lautes Knallen retraumatisiert werden könnten. Wenn es schon kein Verbot von Feuerwerkskörpern gibt, dann sollte zumindest eine Reinigungspauschale auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden und die Abgabe streng kontrolliert sein, so die 32-Jährige. Sie wird mit Freunden im Alibi in Weingarten feiern und Raclette sowie Crêpes essen.

Auch Roman Muth aus Weingarten, 30 Jahre alt, sieht die Kritik am Feuerwerk als berechtigt an. Er habe als Kind selbst oft gern geböllert, könne aber seit einigen Jahren darauf verzichten. „Es muss am Ende jeder selber wissen ob er ein Feuerwerk zündet, solange es nicht verboten ist. Ich schaue aber auch gerne einer Lasershow zu“, sagt er.

Wie er feiert, weiß er noch nicht: entweder mit seiner Freundin, oder er wird als Tontechniker mit einer Band unterwegs sein. Aufwendiges Essen wird es wohl nicht geben, aber, so ergänzt seine Freundin, immerhin einen Schokobrunnen.