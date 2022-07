Das grünste und linkste CDU-Mitglied Weingartens

Steinmetz Andreas Leicht ist kein Unbekannter im Weingartener Stadtrat. Schon von 2002 bis 2004 hatte er bei der CDU einen Platz, nun ist er für die verstorbene Elisabeth Krämer nachgerückt. Er möchte sich für den Umweltschutz – vor allem für das Thema Wasser – einsetzen. Zudem will er ein Auge darauf werfen, welche Investitionen der Stadt wirklich rentabel sind. In der Vergangenheit habe Weingarten teilweise unnötig Geld ausgegeben.

Christliche Werte sind ihm wichtig

„Ich bin vermutlich das grünste und linkste CDU-Mitglied in Weingarten“, sagt Andreas Leicht, der auch schon Stadtsverbandsvorsitzender war. Dass er Mitglied bei der CDU ist, beißt sich für ihn jedoch nicht. Er orientiere sich an christlichen Werten und für die gelte es zu kämpfen, egal in welcher Fraktion. Seit mehr als 50 Jahren ist er als Lektor und seit 35 Jahren als Kommunionhelfer tätig. Leicht hat in Freiburg und Augsburg Theologie sowie Germanistik studiert, und erlernte später den Beruf des Steinbildhauers.

Der 66-Jährige lebt bereits seit 30 Jahren in Weingarten, direkt neben dem Marienfriedhof. Dort stellt er hauptsächlich künstlerische Grabzeichen her. Kein Wunder, dass er sich auch für Themen rund um den Friedhof einsetzen möchte. So mache für ihn die Gründung eines Friedhofsbeirats Sinn. „Er könnte den Gemeinderat vor einer Abstimmung kundig informieren, denn das Thema ist komplex“, so Leicht. Generell sollten Friedhöfe dem Kulturamt zugeordnet sein und nicht dem Bau- oder Liegenschaftsamt. Nur dann könnten Verbote aus administrativen Gründen hinterfragt und öffentlich diskutiert werden.

Regenwasser muss abgefangen werden

Die Wasserrückhaltung ist ein weiterer, ihm wichtiger Punkt. Andreas Leicht: „Wir lassen das Regenwasser ungenutzt die Bäche runterlaufen und im Sommer staubts, gerade in Dürrezeiten. Grundsätzlich müssen wir das Wasser zurückhalten – da wäre vom Stausee bis zur Zisterne alles denkbar.“ Apropos Wasser: Mehr Fließwasser oder Brunnen würde die Stadt abkühlen und darüberhinaus auch noch gut aussehen. Freiburg ist für ihn ein gelungenes Beispiel dafür.

Ein Muss sei die Instandsetzung der vorhanden Radwege und der Ausbau des Radschnellwegs. Am liebsten würde er sich zum Beweis eine Kamera auf den Kopf setzen und mit dem Rad geradeaus nach Ravensburg fahren. Man würde sehen wie Dolen, Wurzeln und andere Hindernisse den Radler ständig zum Ausweichen zwingen. „Das Rad hat heute einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft als früher und das muss mehr gewürdigt werden“, findet er.

Investitionen müssten nachhaltiger sein

Die Hoffnungen auf den neuen Oberbürgermeister Clemens Moll seien riesig. Laut Moll stünden die Menschen im Mittelpunkt seiner Arbeit und aus derselben Motivation sei auch Leicht in die Politik gegangen: „Ich will mich für den Bürger stark machen und möchte erreichen, dass auch die Verwaltung weiter in einem menschenfreundlichen Miteinander wächst.“

Er wolle zusätzlich ein Auge auf die Investitionen der Stadt werfen. Das Geld sei eben nur einmal verfügbar und in der Vergangenheit habe die Stadt es für unnötige Dinge ausgegeben. Ein Beispiel wollte Leicht jedoch nicht nennen. Allerdings habe er etliche Projekte im Kopf, für die Weingarten das Geld rentabler und vor allem nachhaltiger hätte ausgeben können – wie etwa für die Wasserrückhaltung.