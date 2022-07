Das bunte Schiff der Künste nimmt wieder Fahrt auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Stück „Have a Nice Day“ begrüßte der Chor zum Bunten Abend in der Geschwister-Scholl-Schule der Stiftung KBZO. Nach zweijähriger Corona-Pause gab es dann auch einen wunderschönen Tag, respektive Abend im Laurentius-Speisehaus auf dem Argonnenareal in Weingarten, den man mit allen Sinnen genießen konnte. Eine Kunstausstellung umrahmte das Geschehen und die Gäste wurden von der Klasse 9R von Frau Geiger kulinarisch verwöhnt.

Das Publikum trat dann eine weite Reise an: mit einer selbst erdachten Klang- und Bildergeschichte führte die 604 durch die Wüste, Shirin Ahmanipoor entführte mit ihrem Gesangssolo zum Mond, sodann konnte man den Löwen mit der instrumentalen Hilfe der Klasse 604 beim Schlafen zuschauen, die Bläserklasse und die singenden Moderatorinnen Janine Schneeweiss und Luna Müller nahmen die zahlreichen BesucherInnen mit an den Colorado. Mit dem Tijuana Taxi brachte die Instrumental-AG und Frau Altmann die Gäste zum Rumba Flamenca nach Spanien.

Mit Florina Huber und Prosper Opitz reisten alle sogar durch die Zeit, indem das Publikum den Gesang der beiden ehemaligen SchülerInnen gemeinsam mit Frau Ziarnetzki und Frau Altmann als Video genießen durften (Scarborough Fair und With a Little Help). Die Zirkus-AG erbaute eine Zirkuswelt mit einer großen Schaukel.

Das bunte Schiff war voll, die Passagiere glücklich und die Reiseführer um Trudi Altmann stolz und zufrieden!