Flächenbrände in Weingarten: Darum werden Menschen zu Brandstiftern

Mehrmals wöchentlich rückt die Feuerwehr in Weingarten zu Flächenbränden aus. In den vergangenen rund fünf Wochen kam das nun 20-mal vor. Die Polizei ermittelt noch, die Indizien deuten aber darauf hin, dass es sich um immer denselben Brandstifter handelt. Tobias Hölz ist Chefarzt für Psychiatrie an der ZfP Weissenau und berichtet, welche Gründe einen Menschen dazu bringen könnten, zum sogenannten Feuerteufel zu werden.

Zwei weitere Flächenbrände

Gefährlich sind die kleinen Flächen- und Buschbrände nicht, die immer im selben Gebiet in der Nähe der Straßenmeisterei in Weingarten auflodern. Das Problem ist, dass die Feuerwehr jedes Mal mit bis zu 16 Mann und zwei Einsatzwagen anrückt. Das bedeutet jeweils Hunderte von Euro an Einsatzkosten. Zuletzt löschte die Wehr zwei Flächenbrände am 30. August. „Zeitgleich fand eine Menschenrettung über eine Drehleiter statt“, sagt der stellvertretende Feuerwehrkommandant Alexander Binder. Machbar sei das zwar, aber mit zeitlichen Einbußen und Stress.

Was also treibt jemanden zu diesen scheinbar sinnlosen Aktionen? Tobias Hölz erklärt, welche Gründe einen Menschen dazu bringen könnten, zum Brandstifter zu werden. Im Fall der aktuellen Flächenbrände sind das nur Mutmaßungen, denn „der Hintergrund dieser Brandlegungen ist auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen nicht einzuordnen“, so Hölz.

Alkohol senke die Hemmschwelle

Viele Brandstifter seien beispielsweise Menschen mit Suchtproblemen, häufig spiele Alkohol eine Rolle. Hölz: „Überdurchschnittlich vertreten sind zudem Menschen mit Entwicklungsstörungen und/oder Intelligenzminderung“.

Brandstifter verfügen in den meisten Fällen über eine nur geringe Impulskontrolle, so der Chefarzt. Alkohol senke die Hemmschwelle zusätzlich. Feuer sei ein stimulierendes Phänomen für sogenannte Sensation-Seeker. Diese suchen starke Erregungsgefühle. Durch den Menschenauflauf, die Feuerwehr und die Polizei bei einem Brand werde dieses Gefühl noch verstärkt.

Manche Brandstifter seien darüberhinaus oft nicht dazu in der Lage, soziale Konflikte in gewöhnlicher Weise zu lösen. Sie vermeiden die Auseinandersetzung und suchen sich ein Ersatzobjekt.

Zuletzt am 30. August hatte es wieder zwei Flächenbrände gegeben, die die Freiwillige Feuerwehr Weingarten löschen musste. Zeitgleich musste sie einen Menschen mit einer Drehleiter retten. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

In der Öffentlichkeit relativ unbekannt sei, dass viele Brände von Kindern oder Jugendlichen im Rahmen von „Zündeln“ begangen würden. Ein Großteil der Brandstifter sei männlich. „Wenn Frauen zu Brandstifterinnen werden, liegen oft schwerere Persönlichkeitsstörungen zugrunde“, sagt Hölz. Bis zu 15 Prozent aller Brandstifter leiden, wissenschaftlichen Erhebungen zufolge, unter psychotischen Grunderkrankungen wie zum Beispiel einer Schizophrenie.

Pyromanie ist eher selten

Immer wieder hört man den Begriff der Pyromanie: Der stammt vom französischen Psychiater Jean Étienne Esquirol aus dem Jahr 1832 und bezeichnet den krankhaften Trieb zur Brandstiftung. Hölz: „Pyromanie konnte im französischen Strafrecht ein Entschuldigungsgrund sein.“ Die Pyromanie trete jedoch eher selten in Erscheinung.

Einerseits sind Brandstifter oft auf verschiedene Art und Weise psychisch auffällig, andererseits müsse man da aber auch aufpassen: Es gebe viele psychisch gesunde Menschen, die mutwillig Feuer legen würden: „Normalpsychologisch erklärbare Motivationen könnten Rachemotive oder der Versuch sein, eine andere Straftat zu verdecken“, sagt der Chefarzt.

Brandlegung als Verdeckungstat

Letzteres sei etwa im Mai 2019 vorgekommen, als ein damals 50-Jähriger einen Brand auf dem Dach des Ravensburger Goetheplatz-Hochhauses gelegt hatte, um dort Einsatzkräfte zu binden. Zeitgleich wollte er möglichst ungestört einen Einbruchsdiebstahl bei einem Juwelier in der Innenstadt begehen.

Brandstiftung, so Hölz, sei ein Phänomen, zu dessen Ursache man keine allgemein gültige Regel ableiten kann: „Es könnte alles Mögliche dahinterstecken. Bis zur Ermittlung des Brandstifters oder der Brandstifterin stochern wir zu den Motiven und Hintergründen völlig im Nebel.“

Die Polizei kann aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte geben.