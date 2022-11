Dankesnachmittag für osteuropäische Pflegerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der deutsch-polnische Freundeskreis hat Pflegerinnen aus Rumänien und Polen zu einem Dankeschön-Nachmittag in das evangelische Gemeindehaus Weingarten eingeladen als Anerkennung ihres wichtigen Dienstes. Das Projekt wird unterstützt vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Fernab ihrer Heimat und Familien leisten sie hierzulande wertvolle gesellschaftliche Arbeit und sind für ältere Mitbürger rund um die Uhr im Einsatz: die Pflegerinnen aus Osteuropa. Diesen Dienst anzuerkennen und wertzuschätzen, hat sich der deutsch-polnische Freundeskreis auf die Fahnen geschrieben. „Neben unserem Dank wollen wir die Frauen aus ihrer Isolation holen und ihnen die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen und Erfahrungsaustausch geben,“ sagt der Vorsitzende Bertram Nold. Bei Kaffee und Kuchen kamen sich die Pflegerinnen aus dem ganzen Schussental näher. Auch waren Geflüchtete aus der Ukraine da. Teresa Schliwa sang mit den 20 Besucherinnen polnische und rumänische Lieder. Und Dieter Widmann wird einen Deutschkurs anbieten in den Räumen von Bürger in Kontakt in Weingarten der Kornhausgasse 2, donnerstags jeweils um 14 Uhr. Nächster Treff ist am 8. Dezember um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.