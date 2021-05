Damit sich jeder in der Kirche willkommen geheißen fühlt

Sonntagmorgen in der Weingartener Basilika. In Kürze beginnt der Gottesdienst. Tina Kiechle rückt den Tisch in der Eingangshalle zurecht und schaut, ob genügend Stifte und Zettel für die Registrierung bereitliegen. Die 48-Jährige koordiniert in der katholischen Kirchengemeinde St. Martin den Ordnerdienst, den sie an diesem Tag auch selbst übernimmt.

Die Kirchengemeinderätin begrüßt die Gottesdienstbesucher und schaut, ob sie eine medizinische Maske tragen und ihre Hände desinfizieren. Dann lässt sie die Kontaktdaten notieren und in ein Körbchen legen. All das ist nach dem Hygieneschutzkonzept der Diözese Rottenburg-Stuttgart während der Pandemie vorgeschrieben.

Dass schon die ersten christlichen Gemeinden einen Türhüter-Dienst kannten, war Kiechle bisher nicht bekannt – und macht sie neugierig. Damals hießen die Ordner Ostiarier, was sich vom lateinischen Wort „ostium“ für Eingang ableitet. „Sie nahmen die Gottesdienstbesucher in Empfang“, erklärt der Biberacher Dekan Sigmund Schänzle, „hielten aber auch die Kirchen in Ordnung, was heute meist Mesnerinnen und Mesner tun.“ Seit dem 3. Jahrhundert zählte die Beauftragung zum Ostiarier zu den niederen Weihen, die bis zu deren Abschaffung 1972 jeder Kleriker auf dem Weg zur Priesterweihe durchlaufen musste.

Als Ordner und Platzanweiser gab es seit dem Mittelalter auch sogenannte Kirchenschweizer. In der Basilika St. Georg in Ochsenhausen, wo Schänzle Pfarrer ist, blieb deren Prozessions- und Ordnerstab erhalten. Die Schweizer – der Name geht auf emigrierte Soldaten aus dem Nachbarland zurück – führten den feierlichen Ein- und Auszug an und sorgten während der Messe für Ruhe und Ordnung. „Heute kennt man die Leute in farbigen Uniformen nur noch als Ansprechpartner in Köln und anderen Domkirchen“, sagt der Dekan.

Josef Kaiser steht als Ordner an der Tür der Kressbronner Kirche St Maria, Hilfe der Christen. Die Gemeindemitglieder erkennt er hinter der Maske an den Augen. „Zwei Drittel kommen regelmäßig, 20 Prozent melden sich häufiger übers Pfarrbüro an“, erzählt der 66-Jährige. Er weiß, wo die Einzelnen gerne sitzen und versucht es möglich zu machen. Auch wer unangemeldet und knapp kommt, hat Chancen. „Schauen Sie, dieser freie Platz hat genau auf sie gewartet“, empfängt Kaiser die Besucher mit einem Schmunzeln.

Tina Kiechle und Josef Kaiser machen ihren Ordnerdienst gern. Auch die meisten ihrer jeweils etwa 20 Kolleginnen und Kollegen, die sich ansonsten in Kirchengemeinderäten, liturgischen Diensten und kirchlichen Gruppierungen engagieren. Aber ihre Aufgabe ist aus der Not geboren. „Wenn jedoch nach Corona die Kontrollen und Strichlisten wegfallen, wären wir freier“, überlegt Kiechle. Von Touristen in der Basilika weiß sie, dass sie sich freuen, wenn sie angesprochen werden. Warum nicht auch die Gottesdienstbesucher?

Sie kennt es aus anderen Ländern und Konfessionen, dass jemand Gottesdienstbesucher begrüßt und am Ende verabschiedet. So einen Dienst würde sich auch Dekan Schänzle für die Nach-Corona-Zeit wünschen.

Wie so eine Begrüßung aussehen könnte, schlägt Lena Scherer aus Bad Saulgau vor. Sie hat es so vor Corona während ihrer vier Besuche in Taizé erlebt. Bei den internationalen ökumenischen Jugendtreffen in dem französischen Dorf bekamen sie und andere Taize-Besucher die Aufgabe, vor den täglich drei Gottesdiensten die Liedhefte und Textblätter zu verteilen. Ein freundliches Lächeln und ein guter Wunsch hätten zur tollen Atmosphäre dort beigetragen, erinnert sich die 25-Jährige. „Ich fände es etwas Schönes“, ergänzt die Studentin, „wenn auch in unserer Gemeinde weiterhin jemand persönlich am Eingang steht und begrüßt.“