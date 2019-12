Damit Neugeborene leben dürfen

Ein Babyklappenprojekt wollen die Helfer des Serviciul Ajutor Maltez in Romania (SAMR) in Satu Mare ins Leben rufen. Bei Verwirklichung wäre diese Einrichtung einzig und vorbildlich in ganz Rumänien, teilen der Malteser Hilfsdienst mit. Dieses Ansinnen hätten die Weingartener Malteser anlässlich ihrer Hilfsgüterfahrt im Rahmen ihrer Nikolausaktion von ihren Partnern in Satu Mare erfahren.

Bei der Mitgliederversammlung des SAMR in Satu Mare habe der Stadtbeauftragte der hiesigen Malteser, Norbert Scheffler, vom neu gewählten Leiter seiner Partnerorganisation, Gergö Hegedös, von dem Projekt erfahren. Realisiert werden solle das Babyklappenprojekt mit einem Inkubator. Mit den verantwortlichen Ärzten, Pflegekräften und Sozialpädagogen des Krankenhauses Satu Mare seien die entscheidenden Gespräche bereits geführt worden.

Schockiert über einen Satz

„Wir wollen, dass Neugeborene weiter leben können und nicht in den Müll geworfen werden“, erklärt Hegedös Scheffler. „Ich war schockiert, als ich diesen Satz gehört habe“, so Scheffler. „Wir haben in den knapp 30 Jahren, in denen wir in Rumänien bereits unterwegs sind, schon viel erlebt. Aber dass Eltern oder nur Mütter ihr Neugeborenes in den Müll werfen, weil sie sich ein Kind nicht leisten können, ist unglaublich und unvorstellbar“, berichtet Scheffler sichtlich bedrückt. „Gut, dass wir wiederum einen Geldbetrag in Höhe von 1500 Euro unseren Partnern übergeben konnten, der zum Kauf des geplanten Inkubator verwendet werden soll“, ergänzt Scheffler weiter.

Hegedös beziffert die Anschaffungskosten laut Mitteilung auf 10 000 Euro. Zur Finanzierung dieses Betrages werde noch im Dezember ein Benefizkonzert in Satu Mare stattfinden. Rund 2000 Euro erhoffen sich die Helfer des SAMR daraus. Scheffler und seine Helfer wollen helfen, die Finanzierungslücke von gut 6000 Euro durch das Sammeln von Spenden zu schließen. „Unser christlicher Auftrag gebietet uns die Unterstützung dieses Projekts, sodass die Kinder, die dort abgegeben werden, eventuell später an Adoptiveltern vermittelt werden können“, so Scheffler weiter.

Nikolausaktion erfolgreich abgeschlossen

Erfolgreich abschließen konnten die Weingartener Malteser nach eigenen Angaben ihre Nikolausaktion. „Wir haben über die Hälfte mehr Lebensmittelpakete erhalten, wie im letzten Jahr“, berichten Josef Felder und Karl-Heinz Krahn. Allein mit ihrer Lebensmittelspende habe das Kaufland Ravensburg für 25 der standardisierten Pakete beigetragen. Aber auch zwei Pflegebetten, Matratzen, Fahrräder und Kinderkleidung gehörten zu der umfangreichen Hilfsgüterlieferung. Überzeugen können habe sich die Weingartener Malteser-Delegation auch über das gekaufte Brennholz im Rahmen der Winterhilfe. Überschwänglich hätten sich die Familien, die besucht werden konnten, dafür bei den Maltesern bedankt.