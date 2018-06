Damit der Porsche wieder rollt

Wenn Medizinstudenten auf ihren späteren Beruf vorbereitet werden, gehört auch das Sezieren von Leichen dazu. Die Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten machen im KfZ-Labor etwas Ähnliches, wenn auch der Ekelfaktor nicht so hoch ist: Sie lernen am Objekt - und hauchen alten Autos wieder Leben ein.

Mit einem sympathischen Gurgeln springt der weiße Porsche Targa an, weißer Rauch quillt aus dem Auspuff. Das schicke Auto hat einen weiten Weg hinter sich, und damit ist nicht nur der Kilometerstand gemeint. Den Porsche hat die Hochschule aus den USA eingekauft. Im Labor wird er nun überholt und wieder fit für die Straße gemacht.

Bis es soweit ist, investiert Christian Thoma etliche Arbeitsstunden. Die Arbeit an Autos ist Teil des Studiums. Um Fahrwerk, Bremsen, Beleuchtung und Interieur muss sich der 22-Jährige noch kümmern. „Es ist gut, dass man nicht nur Theorie vermittelt bekommt, sondern auch die praktisch Seite kennenlernt“, findet Thoma, der im sechsten Semester Fahrzeugsystemtechnik studiert.

Das sieht auch Michael Pfeifer so. Der Hochschul-Professor ist in der Fakultät Maschinenbau für Kraftfahrzeuge und Verbrennungsmotoren zuständig. „Die Studenten sollen das Thema begreifen, und zwar im doppelten Wortsinne: Sie sollen es verstehen und etwas in die Hand nehmen können.“ Ein Porsche Baujahr 1978 ist bereits wieder verkauft.

Die Studenten nahmen das Auto komplett auseinander, schliffen die Karosserie, ließen sie lackieren und bauten das Auto wieder zusammen. „Das ist ein Erfolgserlebnis, wenn man etwas auseinanderbaut und es nach dem Zusammenbau dann funktioniert.“ Die einzelnen Schritte wurden in Wort und Bild festgehalten. Bei der Arbeit stießen die Studenten auch auf Unfallschäden: Mit einem Lackschichtmesser kann man zum Beispiel feststellen, ob der Lack an manchen Stellen dicker ist als an anderen – ein Hinweis auf geflickte Schäden der Vergangenheit. „Die Studenten lernen auch, dass man bei der Arbeit ehrlich sein muss. Wenn man Fehler macht, ist es wichtig, ihn gleich einzugestehen - bevor man am Ende ein fehlerhaftes Produkt hat.“

Abwrackprämie wirkt sich aus

Pro Semester sind 180 Stunden Projektarbeit vorgesehen, das sind etwa 15 pro Woche. Unter dem Motto „Fahrzeugtechnik Plus“ richtet sich das Angebot auch an Gewerbelehrer. „Es reicht nicht, gut in der Theorie zu sein. Man muss auch die Praxis beherrschen“, sagt Pfeifer über den Sinn der Projektarbeit. Dabei arbeitet die Hochschule auch mit der benachbarten Pädagogischen Hochschule zusammen. So werden angehende Lehrer darauf vorbereitet, im Beruf später Wissen anschaulich weiterzugeben. „Was ist eine Bremse, was ist Bremsflüssigkeit? Solche Fragen lernen die Studenten hier ganz praktisch am konkreten Objekt“, so Pfeifer.

Die Autos kauft die Hochschule gebraucht ein, mal über einschlägige Internetseiten, mal von Autohändlern in der Region. Weil Ersatzteile kostspielig sind, macht die Bildungsstätte kein Plus, unterm Strich steht dabei meist eine schwarze Null. Es sollen ganz bewusst Autos sein, die einen Defekt haben.

Kein ganz einfaches Unterfangen: „Durch die Abwrackprämie sind kaum Autos mehr auf dem Markt, die mechanische Schäden haben“, so Pfeifer. Moderne Autos setzen mehr auf Elektronik als auch Mechanik. Darum sind Oldtimer beliebt an der Hochschule. „Und Porsche nehmen wir gern, weil so ein Auto mehr motiviert als zum Beispiel ein Lada“, sagt Michael Pfeifer.

Das sieht auch Christian Thomas so. Wird es nicht schwer sein, sich vom weißen Targa zu trennen, wenn die Arbeit vollendet und das Projekt abgeschlossen ist? „Bestimmt. Vor allem, wenn man soviel reingesteckt hat.“ Behalten ist allerdings keine Option, sagt der junge Mann und lacht: „Dazu würde mir das nötige Kleingeld fehlen.“ (sz)