DAAD-Preis geht an syrischen Lehrer im Igel-Programm

An der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten wird traditionell an der Akademischen Jahresfeier der DAAD-Preis übergeben. Mit diesem werden Studierende ausgezeichnet, die sich durch besondere Leistungen im Studium sowie durch ein bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement hervorgetan haben, so eine Pressemitteilung der PH. In diesem Jahr wird Alaa Almuhajiri mit dem Preis ausgezeichnet, die Preisübergabe fand aufgrund der Pandemie allerdings nur digital statt und soll im nächsten Jahr nachgeholt werden, heißt weiter.

Alaa Almuharjiri ist Studierender im Igel-Programm der PH Weingarten zur Integration geflüchteter Lehrerinnen und Lehrer. Das Programm bietet im Ausland ausgebildeten Lehrkräften die Möglichkeit zur Requalifizierung, wenn sie den Lehrberuf in Deutschland wieder aufnehmen möchten, so das Schreiben. Almuharjiri war zuvor für das Lehramt im Fach Mathematik an der Al Furat Universität in Deir Ezzor/Syrien mit einem Bachelor Abschluss in Naturwissenschaften ausgebildet worden.

In ihrer Würdigung betonte Professor Katja Kansteiner, die Leiterin des Igel-Programms, den großen Elan und unermüdlichen Einsatz, mit dem Almuharjiri die Präsenz- und Selbstlernaufgaben bearbeitet habe. Sie führte aus, dass er anderen Igel-Studierenden immer unterstützt habe – sowohl in fachlichen Fragen als auch in Fragen der Lebensorganisation, obwohl er selbst, um seinen Lebensunterhalt zusammenzubekommen, alle Zeit neben seinen Studien zum Jobben gebraucht habe. Seinen Einsatz und seine offene Art habe er auch dann aufrechterhalten, als er erfuhr, dass seine Familie aus einer der im Türkei-Syrien-Konflikt bombardierten Städte fliehen musste.

Dennoch habe er aber nie gezögert, für Informations- und Repräsentationsaufaben des Igel-Projektes zur Verfügung zu stehen oder auch Mitstudierende bei ihrer Studien- und Forschungsarbeit zu unterstützen. Im Sommer habe er zusätzlich begonnen, ein Schulbuch für Vorbereitungsklassen auf Arabisch zu erstellen, damit Eltern mit noch wenig Deutschkenntnissen ihre Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen können.