„Da habe ich die Mama das letzte Mal gesehen“ - Lebenswege von Kindertransportkindern (1938 - 1940)

Ein Vortrag von Angelika Rieber findet am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr im Evangelischen Martin Luther Gemeindehaus in Weingarten statt, der über eine außergewöhnliche Rettungsaktion nach dem Novemberpogrom 1938 berichtet: Etwa 20 000 jüdischen Kindern wurde das Leben gerettet. Dennoch hinterliess diese Aktion bei vielen schmerzhafte Spuren, wie schon der Titel andeutet. Das Trio „Feuervogel“ vertieft die Problematik der Kindertransporte durch sorgsam ausgewählte, auf Kinder bezogene Livemusik und ist mehr als nur Begleitung. Dazu lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung (CJB) herzlich ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Registrierung vor Ort etwa per Corona-Warnapp ist erforderlich, es gilt die 3G-Regel.