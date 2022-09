D-Jugend-Handballmädels des TVW in neuem Outfit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Ich freue mich, wenn ich die jungen Mädels beim Sporttreiben unterstützen kann“, so Sponsor Jürgen Maier von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung, der Hauptgeschäftsstelle Weingarten, beim gemeinsamen Fototermin im neuen Gewand.

„Gerade nach der Coronazeit ist Sport und Bewegung doch so wichtig für die jungen Leute!“ Und weil die D-weiblich des TVW zudem von einem so engagierten jungen Trainerteam betreut wird, gab es als Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement noch Trainerpullis dazu. Der TVW und die Mädels sagen „Herzlichen Dank“ für die Unterstützung!

Die D-weiblich des TVW geht mit zwei Teams in der Saison 22/23 an den Start. Mit vielen hoffnungsvollen Talenten schickt sich der Nachwuchs an, die Erfolgsstory der letzten Jahre im weiblichen Bereich fortsetzen zu können. Schon jetzt können die Mädels der Jahrgänge 2010 und 2011 auf einen erfolgreichen Sommer mit zwei Turniersiegen zurückblicken. Auch der Saisonstart mit je einem deutlichen Sieg beider Teams ist schon mal geglückt.