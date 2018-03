Couragierte Leistung wird nicht belohnt

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Württembergliga wieder knapp verloren. Bei der HSG Fridingen/Mühlheim gab es eine 25:30-Niederlage. Auch die Vogter Handballer unterlagen knapp. Einen Kantersieg gab es für Weingartens Männer.

Frauen-Württembergliga: HSG Fridingen/ Mühlheim – TV Weingarten 30:25 (15:13) – Weingarten musste die Heimreise ohne Punkte antreten, obwohl der TVW über weite Strecken eine couragierte Leistung ablieferte. Weingarten hatte sich gegen die heimstarke HSG viel vorgenommen, musste aber neben den Langzeitverletzten auch auf Marion Merk und Carolin Müller verzichten. Lili Roth wurde aus der zweiten Mannschaft nachnominiert, der TVW trat nur mit acht Feldspielerinnen an. Nach sechs Minuten lag Weingarten bereits mit 2:5 zurück. Doch in der Folge kämpfte sich der TVW immer besser in die Partie. Mitte der ersten Hälfte glich Vivien Drevenyi mit vier Treffern zum 7:7 aus. Beim Stand von 10:9 für den TVW nahm Fridingens Trainer eine Auszeit. Weingarten verpasste es jedoch, den Vorsprung auszubauen und lag zur Pause mit 13:15 zurück.

Nach Wiederanpfiff wurde Drevenyi in Manndeckung genommen, doch Spielmacherin Nicola Mayer-Rosa hielt den TVW im Rennen (15:16). In der 38. Minute erlitt der TVW aber einen herben Rückschlag, weil Barbara Koch etwas unglücklich die Rote Karte sah. Zudem gingen vier Würfe an den Pfosten und Weingarten lag mit 16:21 zurück. Weingarten stemmte sich gegen die Niederlage und verkürzte auf 19:21. Zehn Minuten vor Ende machte sich aber bemerkbar, dass Trainer Daniel Kühn einigen Spielerinnen keine Auszeit geben konnte – die Kräfte schwanden. Die HSG zog vorentscheidend davon (20:27). TVW: Spänle, Pfahl; Drevenyi (8/4), Mayer-Rosa (5), Schneider (5), Kübler (4), Kühl (3), Frankenhauser, Koch, Roth.

Männer-Bezirksliga: TSV Blaustein – TV Weingarten 15:35 (9:16) – Beim Tabellenschlusslicht Blaustein hat Weingarten mit 35:15 gewonnen. Weingarten lag schnell mit 0:3 zurück, ehe der TVW-Express ins Rollen kam. Weingarten führte bereits zur Halbzeit mit 16:9 und baute diese Führung dank guter Wechselmöglichkeiten in der zweiten Halbzeit aus. Beim Comeback des Ex-Landesligaspelers Daniel Pfadenhauer – mit neun Toren bester Werfer der Partie – kam Weingarten letztlich zum ungefährdeten 35:15-Heimsieg. Weingarten kletterte durch den Pflichstieg vom Relegationsplatz auf Rang neun, die TG Biberach hat als Zehnter jedoch eine Partie weniger bestritten. TVW: Nuffer, Baur; Pfadenhauer (9), Stieger (6), Höhn (5), Ziegler (4), Ströh, Klingseisen (je 3), D. Fonfara, König (je 2), Schoch (1), Richter, P. Fonfara.

Bezirksklasse: SG Ulm & Wiblingen II – HCL Vogt 27:26 (11:13) – Vogt musste sich nach einer völlig uninspirierten Leistung der SG Ulm/Wiblingen geschlagen geben. Vor allem die fehlende Laufbereitschaft in der Abwehr und Angriff macht ein besseres Ergebnis zunichte. Der HCL startete dabei eigentlich gut in die Partie. Vogt spielte ungewohnt langsam und drucklos, warf aber dennoch immer wieder Tore. Hinten stand die Abwehr solide, sodass die Ulmer nur schlechte Wurfsituationen bekamen, die oft vom HCL-Torhüter entschärft wurden. Doch dann spielte Vogt immer langsamer und immer kopfloser. Der HCL übte keinen Druck auf die Abwehr aus und versuchte stattdessen viel zu oft aus dem Rückraum zu werfen. Die Gastgeber gestalteten die Partie offener und erzielten einfache Tore. Mit einer 13:11-Führung ging Vogt in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wollten sich die Gäste steigern. Doch davon war nichts zu sehen. Vogt blieb langsam und lethargisch und schaffte es nicht, die Lücken in der Abwehr zu schließen. Zudem stellten sich die Ulmer immer besser auf die Vogter Torhüter ein, sodass auch diese in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zu fangen bekamen. So kam es, wie es kommen musste: Ulm/Wiblingen drehte die Partie und gewann mit 27:26. Zu Hause gegen Lindau muss Vogt wieder ein besseres Spiel zeigen. HCL: Khater, Schmucker; Schmid (2), D. Merturi (1), Culjak (5), Pilz (11/6), Kernbach (3), Buemann, M. Merturi (4).

Kreisliga A: TG Bad Waldsee – TS Dornbirn 26:28 (14:17) – Der Außenseiter Bad Waldsee lieferte dem Tabellenzweiten Dornbirn ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die TG führte nach knapp 20 Minuten mit 9:7. Dann übernahm Dornbirn die Kontrolle und lagen zur Pause mit 17:14 vorne. Die zweite Halbzeit wurde für Bad Waldsee zum Kraftakt – doch immer, wenn der Ausgleich möglich war, leistete sich die TG eine kleine Schwäche, die von Dornbirn eiskalt genutzt wurde. Waldsee fehlte etwas die Kaltschnäuzigkeit, um gegen eine Topmannschaft wie Dornbirn Punkte zu holen. TG: Fischer, Bohnert (2), Schmid (1), Hallanzy, Hebeisen (1), Klingele (7/3), Nolte (1), Lorinser (2), Rettich (9/3), Schröder (3).

Kreisliga B: TG Bad Waldsee – RW Laupheim III 16:20 (8:8) – TG: Fischer, Limbächer, Schmid (4), Herrmann, Schädler (1), Kirn (1), Ipek (3/3), Koelemann (1/1), Lorinser (4), Schröder (2).