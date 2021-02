Corona-Zeit für die Weiterbildung nutzen

„Kursarbeit statt Kurzarbeit“ - so lautet die Empfehlung von Jürgen Schatz, Leiter des Geschäftsbereichs Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK). Denn laut einer Pressemitteilung der Kammer würden Kurzarbeit, Homeoffice, eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten und reduzierte Freizeitangebote für besondere Freiräume sorgen, die nicht ungenutzt bleiben sollten

Im Zuge der Corona-Pandemie sei vor allem die Nachfrage nach Online- und Blended Learning-Angeboten gestiegen, so Schatz weiter. Daher biete die IHK zahlreiche Kurse im digitalen Format an – beispielsweise im Bereich der Höheren Berufsbildung der Geprüfte IT-Projektleiter online, der Geprüfte Personalfachkaufmann online oder der Geprüfte Betriebswirt online. Auch digitale Inhouse-Schulungen für Unternehmen seien möglich.

Neu im Kursangebot sei auf vielfachen Wunsch die Weiterqualifizierung zum Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen. Als besonderen Tipp verweist Schatz in dem Schreiben auf das kostenfreie Online-Lernprogramm „Elements of AI“, das Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz vermittle sowie auf den neuen Online-Zertifikatslehrgang zum KI-Manager (IHK).

Die Nachfrage nach Online-Weiterbildungsangeboten sei in verschiedenen Bereichen sehr gut. Der Prüfungslehrgang „Wirtschaftsfachwirt online“ werde im Herbst zusätzlich angeboten, da der Start im Frühjahr bereits überbucht sei. „Die Sehnsucht nach Vor-Ort-Treffen und persönlichem Austausch statt virtuellem Klassen-zimmer ist bei den Weiterbildungsteilnehmern allerdings groß“, so Schatz.

In dem neuen IHK-Programmheft finden sich mehr als 400 Bildungsangebote – vom Workshop und Seminar über Zertifikatslehrgänge bis hin zu den Lehrgängen der Höheren Berufsbildung. Aktuelle Online-Seminare werden zudem kontinuierlich auf der IHK-Homepage unter www.weingarten.ihk.de ergänzt. Die Rahmenbedingungen für den Start in eine Weiterbildung seien derzeit trotz Corona optimal. „Die finanzielle Fördersituation ist so gut wie noch nie“, wird Schatz in dem Presseschreiben wiedergegeben. Als trägerneutraler und kostenfreier Beratungspartner helfe die IHK, die richtige Weiterbildungsmaßnahme zu finden.