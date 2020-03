Corona-Pandemie: Weingartens OB Ewald fordert Rücksichtnahme und Verzicht

Um die Weingarten Bürger angesichts der Corona-Pandemie zu beruhigen, gleichsam aber auch für die ungewohnte Situation zu sensibilisieren und auf die kommenden herausfordernden Wochen vorzubereiten, wendet sich Oberbürgermeister Markus Ewald in einem offenen Brief an die Bevölkerung. Viele Menschen seien verunsichert, niemand habe solch einen Ausnahmezustand bislang erlebt. „Wir können die Ausbreitung des Virus nicht mehr verhindern, aber wir können Sie verlangsamen, um weiterhin ein funktionierendes Gesundheits- und Versorgungssystem zu gewährleisten“, appelliert Ewald in dem Brief, der am Freitag auch im städtischen Amtsblatt erscheinen wird.

Man befinde sich täglich im Austausch mit den jeweiligen Experten und auch Verantwortlichen von anderen Städten und Kommunen. Dennoch würden die Beeinträchtigungen durch das Coronavirus das öffentliche Leben stark einschränken. „Zur Verzögerung der Krankenwelle bedarf es teils drastischer Maßnahmen, die unser bisheriges freies Leben spürbar zensieren. Wir müssen uns für eine Zeit lang einschränken und auf Dinge verzichten, die wir besonders gerne tun: den neuesten Blockbuster im Kino ansehen, im Straßencafé die milde Frühlingssonne genießen oder beim Spiel der Lieblingsmannschaft im Stadion mitfiebern“, sagt Ewald. „Jeder Gang vor die Türe sollte in der kommenden Zeit von jedem von uns sorgfältig abgewogen und unsere sozialen Kontakte auf das Notwendigste reduziert werden.“

Gemeinschaft und Solidarität

Angesichts dieser Perspektive fordert der Oberbürgermeister seine Bürger zum Zusammenhalt auf. Gemeinschaft und Solidarität seien noch stärker gefragt. Umso mehr freue er sich über die Solidaritätsbekundungen gegenüber Hilfesuchenden oder sich bereits in Quarantäne befindlichen Mitmenschen. Ausdruck davon seien auch die zahlreichen Initiativen, die bereits entstanden sind. In diesem Zusammenhang erinnerte er auch noch einmal, an die Facebookgruppe mit dem Namen „Nachbarn helfen in Weingarten“, welche die Verwaltung selbst ins Leben gerufen hat. „Ob mit dem Hund Gassi gehen, Kinder betreuen oder einen Einkauf erledigen – Ziel der Seite ist es, ehrenamtlichen Anbietern und Hilfesuchenden eine Kommunikationsplattform zu bieten und ein städtisches Netzwerk der Hilfe aufzubauen“, sagt Ewald.

Dank an alle Beteiligten

Ferner ist es dem Oberbürgermeister wichtig, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. „Mein Dank gilt an dieser Stelle auch speziell allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den sogenannten systemrelevanten Berufen, die unsere tägliche Versorgung aufrechterhalten. Ob Einsatzkraft, Ärztin oder Kassiererin – Ihnen gebührt unser aller Hochachtung“, sagt Ewald, der seinen Dank auch an die Leiter der Schulen und Kindertagesstätten richtet, die gemeinsam mit der Verwaltung innerhalb kürzester Zeit eine Notfallbetreuung eingerichtet haben und damit den Vorgaben der Landesregierung entsprechen. Dabei schwanken die Zahlen der Eltern, die das Angebot für ihre Kinder in Anspruch nehmen, täglich. Am Mittwoch waren es 21 Kindergartenkinder und 16 Schüler.

Derweil ist es Ewald wichtig, die Bürger noch einmal auf die Situation einzustellen. In seinem offenen Brief zitiert er abschließend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Halten wir heute voneinander Abstand, damit wir uns morgen wieder umarmen können.“