Die Corona-Pandemie lähmt Weingartens italienische Partnerstadt Mantua. Die Situation in den Krankenhäusern sei dramatisch, die Sterberate hoch, schildern die Menschen in der Lombardei. Und auch die Ausgangssperre trifft die Italiener hart.

Die Lombardei und damit Mantua liegen im Epizentrum der Corona-Krise. Seit einem Monat herrscht dort der Ausnahmezustand. Das öffentliche Leben ist komplett lahmgelegt. Schulen, Universitäten, Theater, Kinos und Museen sind geschlossen. Mit der Ausgangssperre sind die gerne flanierenden Italiener dazu verdonnert, im Haus zu bleiben. Lebensnotwendige Einkäufe und Fahrten zum Arzt oder der Arbeit ausgenommen.

„Ärzte und Krankenschwestern sind unsere Helden“. In Zeiten der Not erfahren die Mantuaner auch viel Solidarität und Zuspruch von der Bevölkerung, die dieses Schild an das Tor des Krankenhauses Carlo Poma in Mantua gehängt haben. (Foto: Giovanna Granchelli)

Besonders dramatisch ist die Lage in den Krankenhäusern. Alessandro Colombo, Journalist, der die Gardasee-Zeitung herausgibt, schreibt, dass es an Gesichtsmasken und Beatmungsgeräten fehle. Und wenn die Lage sich noch weiter zuspitze, wüsste er nicht, wie das für die alten Menschen ausgehe: „Dann müssen die Ärzte entscheiden, wen sie heilen und wen nicht.“

518 Menschen sind bis jetzt in Mantua an Covid-19 erkrankt – bei knapp 50.000 Einwohnern. Das berichtet Giovanna Granchelli, die als Pathologin an einem Krankenhaus in Mantua arbeitet und derzeit überall eingesetzt wird, wo Not an Personal ist.

17 Tote allein am Dienstag

Die Abteilungen seien voll mit Infizierten. Pensionierte Ärzte würden reaktiviert. Allein am Dienstag seien 17 Menschen an der neuen Seuche gestorben, einer davon ein 64-jähriger Arzt aus Mantua. In der auf zehn Tote ausgelegten Leichenhalle des Krankenhauses lägen derzeit zwanzig Verstorbene. Sie seien alleine gestorben, schreibt Giovanna, „ohne Beistand, ohne eine Zärtlichkeit ihrer Angehörigen, ohne Gebet“.

Die Familien dürften sich wegen Ansteckungsgefahr nicht von dem Toten verabschieden. Es gäbe keine Trauerfeier, lediglich eine „trostlose Fahrt“ zum Friedhof. Der Bischof habe die Krankenhausmitarbeiter gebeten, wenigstens ein Kreuz auf die Stirn der Toten zu machen.

Allesandro Colombo berichtet von zehn Seiten Todesanzeigen in Bergamo, zwei Drittel davon gingen auf das Konto der Corona-Epidemie. Seinen Sohn habe er seit zehn Tagen nicht mehr gesehen, weil dieser Angst habe, das Virus zu tragen. „Die Jungen erkranken nur selten, aber sie sind Überträger der Infektion“, sagt Colombo. Manche seien deshalb in großer Sorge, den Vater oder die Mutter zu infizieren. Panische Reaktionen, traurige Zustände.

Riesige Solidarität als Lichtblick

In all der Tristesse sei jedoch eine unglaubliche Solidarität der Mantuaner zu erleben, sagt Ärztin Giovanna Granchelli. Große Firmen hätten für 100 000 Euro Gesichtsmasken und Beatmungsgeräte gespendet. Und die besten Konditoreien am Ort würden jeden Tag den Ärzten und Krankenschwestern des Krankenhauses gratis das Frühstück liefern.

Jeder gäbe, was ihm möglich sei. Dabei werde es Frühling in Mantua, blühende Magnolien, herrlicher Sonnenschein auf leeren Straßen und Plätzen. Die italienische Flagge wehte gestern, am 18. März, dem Festtag der Tricolore, von den Balkonen, von wo sich die Italiener mit musikalischen Flashmobs ansonsten Mut zusprechen und bei Laune halten in dieser schweren Zeit.

Aus Weingarten wurden derweil alle geplante Reisen vor Ostern nach Mantua abgesagt. Der Austausch mit Weingartens lombardischer Partnerstadt wird in Zeiten der Corona-Krise nur im virtuellen Raum gepflegt. Die Blutfreitagsgemeinschaft wollte ursprünglich mit 50 Leuten zu den Karfreitagsfeierlichkeiten nach Mantua fahren. Die Reise ist abgesagt.

Der Freundeskreis Mantua-Weingarten war zur selben Zeit zur Eröffnung eines mittelalterlichen Gartenprojektes dort eingeladen, bei dem Reben vom Martinsberg in der italienischen Partnerstadthätten gepflanzt werden sollen – als Symbol für die Städtepartnerschaft, die 1000 Jahre zurückreicht und auf die Heilig-Blut-Reliquie zurückgeht. Auch dieses Projekt wird um ein Jahr verschoben.