Corona-Krise lässt die Konjunktur in der Region abstürzen

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben hat ihren Konjunkturbericht zur regionalen Wirtschaft veröffentlicht. Demnach stürze die Corona-Pandemie die Wirtschaft in eine tiefe Krise.

Die Unternehmen in der Region hätten massive Umsatz- und Auftragsrückgänge zu verzeichnen. Mehr als drei Viertel der Betriebe würden die Pandemie als Risiko für den eigenen Geschäftsbetrieb sehen. Die Daten liegen aber noch etwas besser als in der Krisenzeit im Frühjahr 2009.

Das Covid-19-Virus habe für eine schwere Zäsur in der regionalen Wirtschaft gesorgt. „Es war zu erwarten, aber nun sprechen auch die Zahlen eine deutliche Sprache: Die Corona-Pandemie lässt unsere heimische Konjunktur abstürzen und treibt die Wirtschaft in eine tiefe Krise“, betont Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK). Ähnlich wie in der schweren Krise 2008/2009 sei der Einbruch schlagartig und unerwartet für die regionalen Unternehmen gekommen.

„Umsätze massiv eingebrochen“

Noch beurteilen laut IHK-Umfrage 66 Prozent der Unternehmen in der Region ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend. „Rund einem Drittel (34 Prozent) geht es aber nach eigenen Angaben schlecht. Das ist ein gewaltiger Einbruch gegenüber unserer letzten Umfrage im Januar dieses Jahres“, so Buck.

Vor der Krise waren in der Region noch mehr als 90 Prozent der Unternehmen mit ihrer Geschäftslage mindestens zufrieden und nur neun Prozent beklagten laut IHK-Umfrage eine schlechte Geschäftslage. „Die Umsätze sind massiv eingebrochen: Sechs von zehn Betrieben berichten von Umsatzrückgängen, nur noch jeder fünfte konnte Steigerungen erzielen. Das hat der Ertragslage einen spürbaren Dämpfer versetzt“, so Buck.

Und auch die Zukunftsaussichten seien trübe. 44 Prozent rechnen demnach sogar mit einer weiteren Verschlechterung des Fortgangs ihrer Geschäfte und weitere 42 Prozent meinen, das erreichte Krisenniveau bleibe bestehen. Nur 14 Prozent hätten die Hoffnung, das derzeitige Tal überwunden zu haben, und rechnen wieder mit besseren Geschäften.

Einzelhandel und Gastronomie stark betroffen

Einzelhandel und Gastronomie zeigen sich, laut IHK, durch die Schließungen besonders krisengeschüttelt. Aber auch die Industrie kämpfe mit massiven Einbrüchen, insbesondere im Exportgeschäft, und die Unternehmen gingen nicht davon aus, dass sich das schnell ändern werde.

„Die Industriebetriebe der Region Bodensee-Oberschwaben verdienen mehr als jeden zweiten Euro im Ausland. Der Ausfall der Exporte und die düsteren Aussichten wirken sich katastrophal auf die Schlüsselbranche Industrie aus,“ sagt Buck und fordert deshalb dringend alle politischen Kräfte auf, abgesehen von den Hilfspaketen, die Strukturen und Rahmenbedingungen so zu verbessern, damit die Wirtschaft Erleichterungen erfährt.

„Wir brauchen gerade jetzt einen starken, sicheren und regelbasierten EU-Binnenmarkt. Egal, was angepackt wird, darüber muss die Prämisse des minimalen bürokratischen Aufwands stehen“, appelliert Buck.

Die IHK-Konjunkturumfrage zeige auch, dass die Unternehmen ihre Investitionspläne aktuell stark zurückgefahren haben. Nur noch jedes zehnte Unternehmen plane steigende Investitionen, rund ein Drittel der Unternehmen möchte noch an seinem Investitionsniveau festhalten, 35 Prozent planen mit weniger und 20 Prozent gar keine Investitionen.

Risiko Auslandsnachfrage

Die Corona-Krise schüttele auch die Risikoeinschätzung der Unternehmen durcheinander: Besondere Risiken sähen die Unternehmen jetzt zunehmend in der In- und Auslandsnachfrage. Die Beschäftigungspläne würden sich gewaltig von denen aus der Vor-Corona-Zeit unterscheiden: 38 Prozent der Unternehmen wollen demnach Personal reduzieren, nur acht Prozent suchen neue Mitarbeiter, immerhin 54 Prozent wollen am Personalbestand nichts ändern.

„Die Kurzarbeit ist ein gutes Instrument, um die Krise auch im Sinne unserer Beschäftigten halbwegs abzufedern. Die Lage ist sehr ernst. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass unser regionaler Mittelstand alle Mittel und Wege nutzen wird, um auch diese besondere Situation meistern zu können“, so der IHK-Präsident.