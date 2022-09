Cooles Wetter, coole US Cars und Boogietänzer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

18. September, 10 Uhr morgens: frisch polierte US Cars drängen auf den Festplatz in Weingarten und werden direkt von begeisterten US Car Fans umzingelt.

Das schlechte Wetter hatte sich beim Traktorentreffen am Vortag ausgetobt und zeigte sich am Sonntag den Fahrern und Gästen des Treffens mit grauen Wolken. Sobald die Sonne durch die Wolkendecke schien, spiegelte sie sich auf dem glänzenden Blech der Cars, wie auch auf deren verchromten Auspuffrohren. Motoren mit mehr als sechs Zylindern und hohem Drehmoment reagierten spontan auf Zündstrom und bliesen den in Vortriebsleistung gewandelten Kraftstoff mit Druck und kernigem Sound aus den verchromten Endrohren.

Bevor jedoch um 14 Uhr diese Endrohre beim Sound Contest ihre Lautstärke beweisen durften, erklang heißer Sound aus den 50er Jahren mit der Liveband Paddy & the Rocking Rebels.

Um 12 Uhr stürmten die Tanzpaare der Formationsgruppe des Rock’n Roll Club Oberschwaben auf die Tanzfläche und begeisterten die Zuschauer mit ihrem Showtanz und den fliegenden Petticoats. Nach ausreichender Stärkung an den Streetfoodwagen zeigten die Boogietänzer des RRCO kurz vor 16 Uhr ein weiteres Mal ihre Formationsfolge, wonach sie mit riesigem Applaus die Tanzfläche für die anschließende Präsentation der besonderen US Cars frei machten. Ganz besonderen Dank gilt den Organisatoren dieses Treffens sowie allen Beteiligten für diesen erlebnisreichen, wenn auch „coolen“ Tag.