Constantin Sorg gewinnt

Vier spannende Tage Springsport liegen hinter dem Reit- und Fahrverein Oberschwaben (RVO). Bei recht beständigem Wetter fanden über das Pfingstwochenende Springprüfungen auf der Reitanlage in Weingarten statt. Zahlreiche Reiterinnen und Reiter maßen sich in den verschiedenen Klassen und boten den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm. Auch fanden wie jedes Jahr wieder die Meisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben (PSK) in diesem Rahmen statt. Am Pfingstmontag war die Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde, der Rupert-Bauhofer-Gedächtnispreis, der abschließende Höhepunkt des Turniers. Constantin Sorg konnte mit seinem Pferd Charity die Prüfung für sich entscheiden.